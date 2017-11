Von Nürnberg wird Fischer zukünftig die Kundenbasis in Franken, der Oberpfalz sowie Nieder- und Oberbayern bedienen. Bis Ende des Jahres entsteht dafür in der Gutenstetter Straße 20 in Nürnberg die neue Fischer-Niederlassung. Verkehrsgünstig gelegen an der Südwesttangente profitieren Fischer-Kunden hier zukünftig vom umfangreichen Fischer-Lagerprogramm an Komponenten, Installationsmaterial und Zubehör, kombiniert mit fachkundiger Beratung und Betreuung durch erfahrene Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. "Kundennähe und Produktverfügbarkeit vor Ort sind zentrale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...