Dortmund (ots) - Eine gute Wahl für Freiberufler, Selbstständige oder Mittelständler: Die Continentale Sachversicherung gehört zu den "fairsten Firmenversicherern" mit der Gesamtnote "sehr gut". Dies ergab jetzt eine Kundenbefragung der Service Value GmbH in Kooperation mit Focus Money. Untersucht wurden 25 Unternehmen. Die Continentale punktete vor allem mit ihrer Kundenberatung und dem Kundenservice.



Von "gut" zu "sehr gut"



Zum zweiten Mal nach 2016 untersuchte Service Value im Bereich Gewerbe die Zufriedenheit von Versicherten. Positives Ergebnis für die Continentale: Sie verbesserte sich im Fairness-Gesamturteil von "gut" auf "sehr gut". Damit liegt sie aktuell in der Spitzengruppe. Die Teilaspekte "Kundenberatung" und "Kundenservice" erhielten dabei jeweils die Bestnote. Für das "Preis-Leistungsverhältnis", den Punkt "Schutz und Vorsorge" und die "Kundenkommunikation" wurde die Note "gut" vergeben.



Vermittler wird intensiv unterstützt



"Unser Konzept geht auf." Das sagt Stefan Andersch, Vorstand Sachversicherung im Continentale Versicherungsverbund: "Wir legen sehr viel Wert auf die Unterstützung unserer Vermittler, die beim Thema Gewerbe erster Ansprechpartner sind. Um sie schnell und zuverlässig zu informieren, verzichten wir zum Beispiel auf Callcenter oder die Trennung von Front- und Backoffice. Das kommt natürlich dem Kunden zugute." Darüber hinaus biete die Continentale konkrete Hilfe bei der Einschätzung des Risikos - wenn nötig vor Ort. "Unsere Experten beraten den Vermittler auch beim Kleinstgewerbe intensiv. Das wertet ihn beim Kunden auf und stärkt die Beziehung", ist Stefan Andersch überzeugt. Sein Fazit: "Fairness drückt sich für uns in zielgenauem Service und kaufmännisch kalkulierten Produkten aus. Wenn es um Zufriedenheit geht, ist der Preis eben nur ein Aspekt."



Für die Untersuchung wurden 1.378 Kunden befragt. Sie gaben mehr als 1.800 Urteile zu 25 Unternehmen ab, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunden waren. Um den Überbegriff "Fairness" bewerten zu können, bildete das Analysehaus verschiedene Teildimensionen. Deren Einschätzung erfolgte durch die Benotung der jeweils zugeordneten Service- und Leistungsmerkmale.



Über die Continentale Sachversicherung AG:



Die Continentale Sachversicherung ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des "Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit", der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen. 1960 gegründet, entwickelte sich die Continentale Sachversicherung - mit heute 2,6 Millionen Verträgen und rund 471 Millionen Euro Beitragseinnahmen - zu einem breit aufgestellten Unternehmen und gehört zu den festen Größen bei der Absicherung von Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



OTS: Continentale Versicherungsverbund newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12076 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12076.rss2



Pressekontakt: Bernd Goletz Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: 0231/919-2255 presse@continentale.de www.continentale.de