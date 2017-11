Bad Marienberg - Der Europäische Fiskalausschuss hat am Mittwoch seinen ersten Jahresbericht vorgelegt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Bericht bewertet den fiskalpolitischen Kurs der EU und gibt Empfehlungen für Verbesserungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...