DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.573,30 +0,32% +15,17% Euro-Stoxx-50 3.566,85 +0,60% +8,40% Stoxx-50 3.144,13 +0,53% +4,44% DAX 13.039,36 +0,49% +13,57% FTSE 7.378,47 +0,08% +3,30% CAC 5.333,61 +0,61% +9,69% Nikkei-225 22.351,12 +1,47% +16,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,55 -25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,23 55,33 -0,2% -0,10 -3,2% Brent/ICE 61,64 61,87 -0,4% -0,23 +5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,09 1.278,40 -0,0% -0,31 +11,0% Silber (Spot) 17,04 17,00 +0,2% +0,03 +7,0% Platin (Spot) 929,15 932,00 -0,3% -2,85 +2,8% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,2% +0,01 +21,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Verlusten der vergangenen Tage dürften die US-Börsen ebenso wie die Aktienmärkte in Asien und Europa eine Gegenbewegung erleben. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich etwas fester.

Die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump seinen Wählern versprochen hatte, bleibt ein Thema. Am Donnerstag wird das Repräsentantenhaus über den Entwurf dazu abstimmen.

Daneben gilt das Interesse Konjunkturdaten. Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index für November ebenso veröffentlicht wie die Oktoberdaten zu Import- und Exportpreisen sowie der Industrieproduktion.

Unternehmensnachrichten sind unterdessen rar. Vor Handelsbeginn wird noch Wal-Mart über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat Cisco Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt, die trotz eines rückläufigen Umsatzes überraschend gut ausfielen. Auch der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal übertraf die Erwartungen. Die Cisco-Aktie legt im vorbörslichen Handel um 6,6 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville

18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 9 Monate, Paris

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 239.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +24,0 zuvor: +27,9 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,4% zuvor: 76,0%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Börsen können die Eröffnungsgewinne bis Donnerstagmittag halten. Nach dem Abverkauf vom Vortag sind die Anleger vorsichtig. Sorgen bereitet der fortgesetzte Absturz der US-High-Yield-Anleihen, also sogenannter Junk Bonds, in dem sich die Zinssorgen verstärkt widerspiegeln. Stabilisierend wirkt allerdings der Rückgang des Euro. Weiter in Rallylaune zeigen sich die Aktien der Deutschen Bank; sie steigen um 2 Prozent. Am Vortag hatte eine massive Erholung in der Aktie eingesetzt, nachdem Finanzinvestor Cerberus eine 3-prozentige Beteiligung bekannt gegeben hatte. Da Cerberus auch an der Commerzbank beteiligt sei, weckt dies die Fantasie, dass möglicherweise ein Zusammenschluss beider Häuser angedacht werde. Commerzbank ziehen um 1,7 Prozent an. Gefragt sind die Autoaktien, nachdem die Zulassungszahlen in Westeuropa zuletzt wieder deutlich nach oben zeigten. VW gewinnen 2,2 Prozent und Daimler 0,5 Prozent. Heidelbergcement ziehen um 2,1 Prozent an auf 91,33 Euro, nachdem Bernstein das Kursziel auf 102 Euro erhöht hat. In Europa gewinnt der Autoindex 1,1 Prozent, deutlich übertroffen nur vom Index der Bauwerte, der um 2 Prozent anzieht. Bouygues steigen nach Zahlen des Unternehmens um 4,9 Prozent. Positiv bewertet wird das erhöhte Margenziel. Eine neuerliche Gewinnwarnung lässt Zumtobel in Wien um 17 Prozent einbrechen. Sodexo verlieren 2,7 Prozent, obwohl die Ganzjahreszahlen im erwarteten Rahmen liegen. Allerdings nennt Berenberg den Gewinnausblick "enttäuschend". Im SDAX sacken Hamburger Hafen um 10,4 Prozent ab auf 24,63 Euro. Kepler Cheuvreux hat die Aktie auf "Reduce" nach "Hold" gesenkt. Mit einem Kurseinbruch von 8,5 Prozent schließen sich Hapag-Lloyd dem Minus bei Hamburger Hafen an. "Hinter beiden stehen ähnliche Kurstreiber", sagt ein Händler: "Wenn man einen für überbewertet hält, ist der andere dagegen nicht resistent". Dazu passend habe HSBC das Kursziel für Hapag-Lloyd leicht gesenkt und eine "Reduce"-Empfehlung bestätigt. Bei Hapag-Lloyd dürften nach der Rally vom Vortag auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Mi, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1762 -0,26% 1,1793 1,1797 +11,8% EUR/JPY 133,12 -0,21% 133,40 133,45 +8,3% EUR/CHF 1,1678 +0,05% 1,1673 1,1680 +9,0% EUR/GBP 0,8918 -0,39% 0,8953 1,1159 +4,6% USD/JPY 113,17 +0,03% 113,13 113,13 -3,2% GBP/USD 1,3188 +0,13% 1,3171 1,3166 +6,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Lediglich gab der Index minimal nach, laut Händlern gebremst von Befürchtungen schärferer Restriktionen für Unternehmen bei der Aufnahme von Fremdkapital. In Hongkong kam Unterstützung von gut ausgefallenen Geschäftszahlen des Schwergewichts Tencent. Der Tencent-Kurs war zuvor schon gestiegen und legte nun um weitere 2,3 Prozent zu. Für Gesprächsstoff, aber auch etwas Ernüchterung sorgte das Börsendebüt des Online-Autohändlers Yixin, an dem unter anderem auch Tencent beteiligt ist. Die Aktie war spektakulär 559-fach überzeichnet gewesen und zu 7,70 Hongkong-Dollar ausgegeben worden. Nach anfänglichen Kursen von über 10 Hongkong-Dollar beruhigte sich die Stimmung aber wieder deutlich und das Papier wurde zuletzt mit 8,22 Hongkong-Dollar gehandelt, 6 Prozent über dem Ausgabekurs. Stark unter Druck standen die Aktien der Hafenbetreiber China Merchants Port und Cosco Shipping, die um je rund 8 Prozent einknickten. Hintergrund waren Wettbewerbsbedenken der obersten Planungsbehörde und Aussagen, dass die Häfen in Schanghai, Qingdao, Tianjin und Ningbo ihre operativen Geschäfte überprüften, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. In Sydney erholte sich Energiesektor um 1,9 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hatten Santos. Sie schnellten um 13 Prozent nach oben auf 4,95 Austral-Dollar, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, bereits im August ein Übernahmeangebot des Wettbewerbers Harbour Energy von 4,55 Austral-Dollar zurückgewiesen zu haben. Laut einem Bericht soll Harbour an einem erhöhten Gebot von 5,30 Austral-Dollar arbeiten. In Tokio gewannen Nintendo 3,9 Prozent. Laut einem Bericht des Wall Street Journal spricht Nintendo mit Studios in Hollywood über die Produktion eines animierten Super-Mario-Bros.-Films. An den Märkten für Devisen, Öl und Gold tat sich wenig.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Donnerstag im Vormittagshandel wieder nach. Händler sprechen von einer Beruhigung nach der deutlichen jüngsten Spread-Ausweitung.

Nicht nur der iTraxx Crossover ist zuletzt stark gestiegen, auch der CDX HY für den Bereich der Junk Bonds hat einen Satz nach oben gemacht. Am Kassamarkt ist der Spread europäischer High-Yields in den vergangenen Wochen um 46 Basispunkte gestiegen, und dennoch ist er immer noch 100 Basispunkte enger als zum Jahresbeginn. "Damit ist die jüngste Spread-Ausweitung aber auch die bisher aggressivste in diesem Jahr", sagt Jim Reid von der Deutschen Bank. Noch seien solche Rückschläge aber vermutlich Kaufgelegenheiten, ergänzt er.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen investiert in Chinas E-Automarkt 10 Milliarden Euro

Angesichts des zügigen Wandels zur Elektromobilität investiert Volkswagen im wichtigsten Absatzmarkt China massiv in den immer wichtiger werdenden Bereich. Bis 2025 will der DAX-Konzern mit seinen chinesischen Partnern mehr als 10 Milliarden Euro in den Elektro-Automarkt stecken. In den kommenden Jahren sollen etwa 40 Modelle mit alternativen Antrieben lokal produziert werden.

Volkswagen steigert Konzern-Absatz im Oktober um 8 Prozent

Volkswagen hat auch im Konzern dank Zuwächsen in allen Region im Oktober mehr Fahrzeuge verkauft. Besonders gut lief es erneut in China, wo der DAX-Konzern überproportional zulegte. Insgesamt verzeichnete die Volkswagen AG im vergangenen Monat ein Absatzplus von 8,2 Prozent auf 940.800 Fahrzeuge. Damit hat sich die Wachstumsdynamik deutlich verstärkt: Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die Verkäufe um 3,2 Prozent.

Pensionsfonds verklagen Deutsche Bank und andere wegen Marktmanipulationen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 07:06 ET (12:06 GMT)

Zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Großbanken muss sich die Deutsche Bank derzeit einmal mehr mit dem Vorwurf von Marktmanipulationen auseinandersetzen. So sollen die Geldhäuser vertrauliche Kundeninformationen geheim untereinander ausgetauscht haben, um Auktionen für den 14 Billionen US-Dollar schweren Markt für US-Staatsanleihen zu manipulieren. Darauf läuft zumindest eine mit viel Sprengstoff beladene Sammelklage vor einem Bundesrichter in Manhattan hinaus. Angeblich hat der Austausch von Informationen die Bankengewinne auf Kosten der Kundenerträge erhöht, lautet die Anklage. Die neuen Beschuldigungen, die mehrere Pensionsfonds und vermögende Einzelinvestoren vorbrachten, stammen aus einer erweiterten Sammelklage, die ursprünglich im Juli 2015 angestrengt wurde.

Prosiebensat1 steigt bei Influencer-Plattform Buzzbird ein

Die Prosiebensat1 Group investiert in den Bereich Influencer-Marketing und beteiligt sich mit 42 Prozent an Buzzbird, einer Plattform zur einfachen Umsetzung von Influencer Marketing Kampagnen. Die Plattform wurde 2016 gegründet und bietet Marken und Agenturen die Möglichkeit, mit passenden Influencern aus sozialen Netzwerken schnell und automatisiert Kooperationen durchzuführen.

VTG verdient weniger und warnt vor fallendem Gewinn

Das Schienenlogistikunternehmen VTG hat trotz einer steigenden Nachfrage wegen Sonderaufwendungen in den ersten neun Monaten weniger verdient. Die Kosten für die Ingangsetzung unvermieteter Wagen sowie die geplanten Übernahme der Nacco-Gruppe hätten das Ergebnis belastet, teilte die VTG AG mit. Zudem werde nur das untere Ende der bereits im August bereits gesenkten Gewinnprognosespanne erreicht, warnte das Unternehmen.

BayernLB leidet unter steigenden Kosten

Die BayernLB hat in den ersten neun Monaten 2017 wegen des Wegfalls eines Sondergewinns und steigender Verwaltungskosten weniger verdient. Das Konzernergebnis gab um 4,8 Prozent auf 433 Millionen Euro nach, wie die Landesbank mitteilte.

Delivery Hero erhält Plazet für Verkauf in Großbritannien

Der Online-Essensvermittler Delivery Hero kann sein britisches Geschäft verkaufen. Die britische Kartellbehörde habe der Veräußerung der Hungryhouse Holdings Ltd an die Just Eat plc vorbehaltlos zugestimmt, teilte das Berliner Unternehmen mit. Die Entscheidung war erwartet worden, nachdem die Behörde die Transaktion Mitte Oktober bereits vorläufig genehmigt hatte.

Francotyp-Postalia-Ergebnis von Umbauprogramm belastet

Der Frankiermaschinenspezialist Francotyp-Postalia kommt mit seiner Wachstumsstrategie ACT voran, die damit verbundenen Kosten belasten das Ergebnis in den ersten neun Monaten aber. Trotz eines 3-prozentigen Umsatzwachstums ging das operative Ergebnis (EBITDA) um 1 Million auf 19,6 Millionen Euro zurück. Dafür sind neben dem schwachen Dollar und anderen Sondereffekten auch die Investitionen in ACT verantwortlich.

Lang & Schwarz rechnet mit leichter Abschwächung im Dezember

Der Börsenmakler Lang & Schwarz rechnet zum Jahresende mit einem etwas ruhigeren Geschäft, hält aber vor dem Hintergrund des zuletzt starken Ergebnisses an dem Ziel fest, das Jahr 2017 mit einem Rekordergebnis abschließen zu können. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Konzernüberschuss nach HGB von 2,4 Millionen, das entspricht dem Vierfachen des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Zumtobel gibt Gewinnwarnung aus nach schwachem Halbjahr

Der Leuchtenhersteller Zumtobel hat nach einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. Eine Branchenerholung sei entgegen den Erwartungen kurzfristig nicht absehbar, warnte das österreichische Unternehmen. Der Preisdruck werde im Leuchten- als auch Kompenentengeschäft zunehmend schärfer. Für das Geschäftsjahr 2017/18 per Ende April rechnet die Zumtobel Group AG nun nur noch mit einem bereinigten EBIT von 50 Millionen bis 60 Millionen Euro bei einem Umsatzrückgang von rund 5 Prozent.

Telekom-Tochter OTE im Visier von aktivistischem Investor

Griechenlands größter Telekommunikationskonzern OTE ist ins Visier eines aktivistischen Investors geraten. Der britische Hedgefonds Amber Capital drängt die Telekom-Tochter Hellenic Telecommunications Organization (OTE) vor dem bevorstehendem Verkauf eines Staatsanteils zu einem Kurswechsel. Amber Capital verlangt von dem Unternehmen, das zu 40 Prozent der Deutschen Telekom gehört und von dem Bonner DAX-Konzern auch operativ geführt wird, mehr Geld an seine Aktionäre auszuschütten, um auf diese Weise dem Aktienkurs auf die Sprünge zu helfen.

Ferratum wird nach guten neun Monaten zuversichtlicher

Die erfolgreiche Entwicklung des Geschäfts in den ersten neun Monaten lässt den Kleinkreditgeber Ferratum zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blicken. Das finnische Unternehmen engte bei Vorlage der Zahlen die Prognosespanne etwas ein und hob dabei den unteren Wert an. Den Umsatz 2017 sieht die Ferratum Oyj nun zwischen 215 und 225 Millionen Euro, die operative Gewinnspanne zwischen 14 und 16 Prozent. Zuvor reichte die Spanne von 200 bis 225 Millionen Euro, nach 154,1 Millionen Euro im Vorjahr, bzw 13 bis 16 Prozent, nach 13,7 Prozent.

Bouygues verdient im Neunmonatszeitraum mehr als doppelt so viel

Der französische Mischkonzern Bouygues hat seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als verdoppelt. Dabei profitierte die Bouygues SA sowohl von einer besseren Entwicklung in allen Geschäftsbereichen als auch von einem höheren Gewinnbeitrag ihrer Beteiligung an dem Bahntechnikkonzern Alstom.

Uniqa steigert Prämien einnahmen und Gewinn

Der österreichische Versicherungskonzern Uniqa hat seine verrechnete Konzernprämien in den ersten neun Monaten 2017 dank eines Wachstums in allen Sparten um 6,1 Prozent auf 4,044 Milliarden Euro gesteigert. Das versicherungstechnische Ergebnis legte um 69,4 Prozent auf 97,9 Millionen Euro zu, wie die Uniqa Versicherungen AG mitteilte. Das Kapitalanlageergebnis sank allerdings durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld um 6,2 Prozent auf 393,6 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern stieg dennoch um 21,8 Prozent auf 181,4 Millionen Euro.

Sodexo erhöht Umsatz und Gewinn

Das Catering-Unternehmen Sodexo hat seinen Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 um 13,5 Prozent auf 723 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz legte um 2,2 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum erreichte dabei 1,9 Prozent.

Telefongesellschaft Iliad steigert Umsatz auf 1,25 Mrd Euro

Der französische Telekommunikationskonzern Iliad hat dank guter Geschäfte sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunksegment im dritten Quartal 5,3 Prozent mehr umgesetzt. In Summe beliefen sich die Einnahmen den Angaben zufolge auf 1,25 Milliarden Euro.

Prudential steigert Gewinn im Neugeschäft deutlich

Der britische Finanzdienstleister Prudential hat den Gewinn im Neugeschäft mit Lebensversicherungen in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterte das Ergebnis um 17 Prozent auf 2,47 Milliarden britische Pfund. In der Vermögensverwaltung verzeichnete Prudential 12,8 Milliarden Pfund an Neugeldern. Im Vorjahreszeitraum hatten Kunden noch 8 Milliarden Pfund von den Briten abgezogen.

Electrolux sieht Fortsetzung des guten Nachfragetrends

Der schwedische Hausgerätehersteller Electrolux geht davon aus, dass sich die aktuell gute Nachfrage nach seinen Produkten im kommenden Jahr fortsetzt. Der Preisdruck im Markt und die steigenden Rohstoffkosten könnten durch neue Produkteinführungen und die Kostenkontrolle ausgeglichen werden, teilte Electrolux auf einem Kapitalmarktag mit.

Weiter düstere Aussichten bei Semperit

Semperit hatte die Anleger bereits Anfang Oktober auf harte Zeiten eingestimmt. Die Ergebnisse des dritten Quartals belegen das schwache Geschäft. Mit Vorlage der Zahlen warnte das Unternehmen vor weiteren erheblichen Einmalbelastungen im Zuge der Restrukturierung. Unter dem Strich stand bei der Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie Produkte aus Kautschuk produziert, ein Verlust von 16,4 Millionen Euro, je Aktie betrug er 0,79 Euro. Im Vorjahr hatte Semperit noch einen kleinen Gewinn von 5,5 Millionen bzw 0,27 Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern lag bei minus 5,6 Millionen Euro. Das EBITDA brach auf 0,5 Millionen von 19,4 Millionen Euro ein. Das Ergebnis belasteten den Angaben zufolge negative Sondereffekte von 9,9 Millionen Euro.

Corestate verdoppelt Leistung und Ertrag und erhöht Prognose für 2018

Der luxemburgische Immobilienmanager Corestate Capital Holding hat in den ersten neun Monaten 2017 sein dynamisches Wachstum fortgesetzt und blickt optimistisch in die Zukunft. Die Prognose für 2017 wird bestätigt und die Prognose für 2018 erhöht.

Meredith will Time Inc übernehmen - Kreise

Das US-Medienunternehmen Time Inc steht möglicherweise vor einer Übernahme. Wettbewerber Meredith Corp sicherte sich Finanzierungszusagen von mehreren Banken und die Unterstützung der Milliardärs-Brüder Koch für ein Übernahmeangebot, wie mehrere Informanten sagten. Eine Übernahme würde zwei bedeutende Herausgeber von Magazinen zusammenführen, die sich beide für das digitale Zeitalter rüsten müssen. Meredith ist laut einem der Informanten an die Time Inc herangetreten, um über einen Zusammenschluss zu sprechen.

