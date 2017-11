Unternehmensprofil

The Coca Cola Company ist der weltgrößte Softdrink-Produzent mit Rechten an rund 500 verschiedenen Marken. Zu den zwar nicht zucker-, aber wenigstens allesamt alkoholfreien Produkten gehören Eistees, Limonaden, Säfte, Schorlen sowie diverse Wasser (Heil-, Mineral- und Tafelwasser). Diese werden in verschiedenen Packungsgrößen verkauft, so dass sowohl Singles als auch Großfamilien zugreifen können. Mit Coca Cola, Diet Coke, Fanta und Sprite gehören gleich vier Produkte des Konzerns zu den Top5 der Welt im Bereich der nicht-alkoholischen kohlensäurenhaltigen Getränke. Aber auch Aquarius, Coca Cola Zero, Minute Maid oder Powerade sind bekannte Marken. Die internationale Coca Cola Company arbeitet dabei im Lizenzsystem,sprich man erteilt Konzessionären und Partnern als Markeninhaber die entsprechenden Lizenzen und diese übernehmen dann Produktion und Vertrieb. Dieses System ähnelt ein wenig dem Franchise-System von McDonald's.



