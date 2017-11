NECKARWESTHEIM (dpa-AFX) - Nach rund elf Stunden Fahrt auf dem Neckar ist ein umstrittener Atommüll-Transport am Zwischenlager Neckarwestheim angekommen. Das teilte der Energieversorger EnBW am Donnerstag mit. Nach der Ankunft sollten die Container mit ausgedienten Brennelementen von Bord in das Zwischenlager gebracht werden. Das Spezialschiff mit drei Castor-Behältern hatte in der Nacht am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim abgelegt. Auf der rund 50 Kilometer langen Strecke protestierten Aktivisten friedlich gegen den bundesweit vierten Transport von radioaktivem Atommüll auf einem Fluss. In den nächsten Wochen plant EnBW eine weitere Fahrt./wo/DP/jha

