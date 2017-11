Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel: Mit Jamaika kann Wichtiges für unser Land entstehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu Beginn des entscheidenden Sondierungstages für eine Jamaika-Koalition optimistisch für ein "positives Ergebnis" gezeigt. "Es kann gelingen", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu Vorgesprächen in Berlin. "Aber das ist eine schwierige Aufgabe, eine sehr komplizierte Aufgabe", hob sie hervor. "Der Wille ist da", betonte die Kanzlerin aber. "Wenn das gelingt, ... dann kann daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung". Merkel appellierte an alle Verhandlungspartner, Kompromissbereitschaft zu zeigen.

Energiebranche offen für Abschaltung von Kohlekraftwerken mit 5 Gigawatt

Die Energiewirtschaft kann sich die Abschaltung weiterer Kohlekraftwerke bis 2020 vorstellen - allerdings nur in begrenztem Umfang. "Es ist verantwortbar, in einem Mix aus Braun- und Steinkohle weitere fünf Gigawatt gegen Entschädigung in 2020 vom Netz zu nehmen", schrieben führende Vertreter des Bundesverbands der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einem Gastbeitrag für "Die Welt".

Briten und Kanadier stellen globale Allianz für Kohleausstieg vor

Großbritannien und Kanada haben bei der UN-Klimakonferenz in Bonn eine globale Allianz für den Kohleausstieg mit zahlreichen weiteren Partnern vorgestellt. Kohle sei der "schmutzigste fossile Energieträger", sagte die kanadische Umweltministerin Catherine McKenna. Der deutlich gefallene Preis erneuerbarer Energien mache einen Kohleausstieg ohne wirtschaftliche Nachteile möglich. "Der Markt hat sich bewegt, die Welt hat sich bewegt, die Kohle kommt nicht zurück". Der sogenannten Powering Past Coal Alliance gehören neben Kanada und Großbritannien 17 weitere Staaten an, darunter Frankreich, Italien und die Niederlande, aber auch Fidschi und die Marshall-Inseln.

Teuerung in der Eurozone wie erwartet rückläufigDie Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober abgeschwächt. Mit 1,4 Prozent lag die jährliche Inflationsrate unter dem September-Wert von 1,5 Prozent und zugleich weiter entfernt vom Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung von Ende Oktober. Die Monatsrate bei den Verbraucherpreisen verringerte sich deutlich auf 0,1 Prozent von 0,4 Prozent im Vormonat, was ebenfalls den Prognosen der Volkswirte entsprach.

Weil: SPD-CDU-Bündnis in Niedersachsen "große Koalition der Vernunft"

HANNOVER (AFP) Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in dem vereinbarten Regierungsbündnis mit der CDU eine "große Koalition der Vernunft und des gesunden Menschenverstands". Beide Partner hätten zwar die große Koalition nicht gewollt, sagte Weil am Donnerstag in Hannover an der Seite von CDU-Chef Bernd Althusmann. Es seien nun aber in kurzer Zeit "wirklich gute Verhandlungen" geführt worden.

Studie: Banken droht auch bei Immobilienkrediten Konkurrenz durch Fintechs

Die Banken in Deutschland werden es auf dem Markt für die Immobilienfinanzierung mit harter Konkurrenz von jungen Startups zu tun bekommen. Das ist das Ergebnis einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Noch, so die Ökonomen, sei dieser 1,2 Billionen Euro schwere Markt für Häuser und Wohnungen fest in der Hand der traditionellen Geldhäuser. Doch die Fintechs werden nach Einschätzung der Kölner Forscher versuchen, der etablierten Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Das IW rät den Geldhäusern deshalb, die häufig noch personalintensive und damit teure Kreditvergabe für Immobilien zu verschlanken.

Mersch: Fintechs sollen EZB Apps für Echtzeitzahlungen vorstellen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich nach den Worten von EZB-Direktor Yves Mersch beim Aufbau ihres Systems zur Abwicklung von Echtzeitzahlungen (Tips) auch von Fintechs helfen lassen. "Wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres eine Konferenz durchführen, zu der wir alle jungen Unternehmen einladen werden, Apps vorzustellen, mit denen das Echtzeitzahlungssystem besser und effektiver gemacht werden könnte", sagte Mersch bei der Euro Finance Week.

EZB/Mersch klagt über langsamen Fortschritt der Verbriefungsinitiative

EZB-Direktor Yves Mersch hat sich über den nur schleppenden Fortschritt der einst mit großen Hoffnungen gestarteten Initiative zu Belebung einfacher und transparenter Verbriefungen (STS - simple, transparent, standardized) beklagt. Bei der Euro Finance Week wies Mersch darauf hin, dass Verbriefungen auch zur Lösung des Problems notleidender Kredite beitragen könnten und die geplante Kapitalmarktunion voranbringen.

Erneut Proteste in Frankreich gegen Macron-Regierung

In Frankreich gibt es neue landesweite Proteste gegen die Regierungspolitik von Präsident Emmanuel Macron. In Nizza fuhren keine Busse und Straßenbahnen, in Paris betrafen die Aktionen vor allem den öffentlichen Rundfunksender France Inter. Insgesamt waren 170 Demonstrationszüge geplant. Es handelt sich um den vierten Aktionstag seit Macrons Amtsantritt vor gut sechs Monaten.

Britischer Einzelhandelsumsatz erholt sich im Oktober

Der Einzelhandelsumsatz in Großbritannien hat sich im Oktober wieder erholt, da die starke Performance des Second-Hand-Geschäfts einen Rückgang bei Bekleidung und Schuhen kompensierte. Das britische Statistikamt ONS nannte einen um 0,3 Prozent höheren Umsatz als im Vormonat, womit die Erwartungen der Analysten von 0,1 Prozent übertroffen wurden. Auf Jahresbasis verzeichnete der Einzelhandelsumsatz mit minus 0,3 Prozent erstmals seit Anfang 2013 einen Rückgang, wenngleich der Oktober 2016 ein besonders starker Verkaufsmonat war.

Südkorea und Kanada vereinbaren unbegrenzten Währungsswap

Die Zentralbanken Südkoreas und Kanadas haben einen Währungsswap-Deal abgeschlossen, um sich im Falle einer neuerlichen Finanzkrise gegenseitig unter die Arme greifen zu können. Im Unterschied zu früheren Vereinbarungen ist diese jedoch weder zeitlich noch vom Umfang her begrenzt. Das südkoreanische Finanzministerium bezeichnete den bilateralen Deal denn auch als leistungsstarkes Sicherheitsnetz für den Fall externer Schocks. Erst im vergangenen Monat hatte Südkorea einen Devisenswap-Deal mit China erneuert.

+++ Konjunkturdaten

+ Indonesien

Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 4,25%

+ Schweden

Arbeitslosenquote Oktober 6,3% (PROGNOSE: 6,4%)

Okt Arbeitslosenzahl Oktober 337.000

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.