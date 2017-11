Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner hat problemorientierte Verhandlungen bei der entscheidenden Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition verlangt. "Heute ist ein Tag, an dem wir die Menschen mit Mut und Tatkraft und neuem Denken beeindrucken können, und das sollte alle vier Parteien heute auch motivieren, die Gespräche im Geiste von Problemlösungen zu führen und nicht im Sinne von Gesichtswahrung", sagte er bei seinem Eintreffen. "Für uns steht die Lösung von Problemen jedenfalls im Zentrum."

Zugleich kritisierte der FDP-Vorsitzende öffentliche Ultimaten oder neue Kompromissangebote über die Medien. "Jetzt sollte da drin verhandelt werden, und zwar sehr ernsthaft und diskret", forderte er. Dann habe man nach seiner Hoffnung am Ende "ein Ergebnis, das dann auch eine Fortsetzung des gemeinsamen Weges erlaubt".

Die FDP beharrte allerdings auch vor den letzten Sondierungen auf ihrer Forderung, den Solidaritätszuschlag noch in dieser Legislaturperiode abzubauen. "Der Soli muss weg, weil sonst die Glaubwürdigkeit der Politik in Gänze leidet", sagte Generalsekretärin Nicola Beer.

Auch FDP-Präsidiumsmitglied Volker Wissing pochte in einem Interview darauf, den Soli bis 2021 abzuschaffen. "Wir können niemandem vermitteln, dass der Soli-Abbau erst dann möglich wird, wenn der Staat so hohe Überschüsse erzielt, dass keinem Politiker mehr einfällt, wofür man das ganze Geld sonst ausgeben könnte", sagte er der Tageszeitung Die Welt. Zugleich verlangte er von der Union eine Bereitschaft, Ausgaben aus der Zeit der großen Koalition zu prüfen. "Ansonsten müssten sie die Gespräche mit uns nicht führen", sagte Wissing.

Merkel fordert Kompromissbereitschaft

Unterdessen brachte FDP-Vize Wolfgang Kubicki eine Verlängerung der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis ins Gespräch. "Ich bin der Auffassung, dass wir uns lieber ein paar Tage mehr geben sollten für eine solide und vernünftige Vereinbarung, wenn es heute Nacht nicht klappt", sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte, sind Formelkompromisse, die später als Streit in der Regierung aufbrechen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich zuvor optimistisch für ein "positives Ergebnis" gezeigt. "Es kann gelingen", sagte sie. Dann könne "daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung". Merkel appellierte an alle Verhandlungspartner, Kompromissbereitschaft zu zeigen. "Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die jeweilige Situation des andern hineinversetzen müssen", sagte sie. Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt rief dazu auf, sich in die Position der anderen hineinzuversetzen".

Union, FDP und Grüne gehen mit großen Meinungsunterschieden in zentralen Fragen in den wohl letzten Verhandlungstag. Die potenziellen Partner eines Jamaika-Bündnisses streiten vor allem über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz, aber auch zum Beispiel über die Verkehrspolitik und den Soli. Nach den Vorgesprächen vom Vormittag treffen sich nun die Verhandlungsführer im kleinen Kreis, bevor am Abend die große Sondierungsrunde zusammentritt. Über die Knackpunkte dürften nach allgemeiner Erwartung die Parteichefs bis tief in die Nacht ringen.

