Zuletzt stand der Kurs bei 1,1766 USD. Am Morgen wurde der Euro kurzzeitig noch über 1,18 USD gehandelt. Das Währungspaar EUR/CHF nähert sich derweil wieder der Marke von 1,17, nachdem es schon zur Wochenmitte um Haaresbreite an diese Marke vorgerückt war. Im Vergleich zum Morgen notiert der Euro am Donnerstagmittag etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...