Erfurt (ots) - Jan und Henry, die beliebten Erdmännchen aus "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR), sind wieder da. Diesmal aber nicht mit Einschlafgeschichten, sondern mit spannenden Kriminalabenteuern. Ob die zwei Brüder allen Schurken, denen sie begegnen, das Handwerk legen, ist bei KiKA ab dem 19. November in den zwölfminütigen Folgen zu sehen.



Ihre Neugier und ihr detektivischer Spürsinn machen die beiden Erdmännchen zu den perfekten Ermittlern. Schneller als die Polizei gehen sie jedem Rätsel auf den Grund, sehr zum Leidwesen des zerstreuten Kommissars (Michael Kessler). Egal ob gestohlener Schmuck, verschwundene Luftballons oder Museumsstücke, die sich in Kuchen verwandeln - Jan und Henry lösen jeden Fall, ganz nach dem Motto: "Das Problem wird angepackt, und das Rätsel schnell geknackt!"



Fans der Erdmännchen können ihre neuen Abenteuer ab dem 19. November um 18:00 Uhr bei KiKA anschauen, denn dann sind Jan und Henry in "Ein Fall für die Erdmännchen" (NDR) zu sehen. Verantwortlich für das Format im NDR sind Birgit Ponten und Holger Hermesmeyer.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



