Neue Doku-Soap



- Sammler stehen vor der Entscheidung: Trödel oder Beziehung? - Neuer Ausstrahlungstermin: Zehn Folgen ab 20. November 2017, wochentags um 15:00 Uhr bei RTL II



Krempel weg oder Beziehungsaus? In der neuen RTL II-Doku-Soap "Dein Krempel oder ich!" stellen Partner ihre sammelwütige bessere Hälfte vor genau diese Entscheidung. Mit tatkräftiger Unterstützung von Aaron Troschke und Trödelexpertin Johanna Schultz mistet der unzufriedene Partner ordentlich aus. Am Ende stehen die Sammler vor der Wahl: Können sie sich von ihrem Trödel trennen und diesen vielleicht sogar noch zu Geld machen oder droht Beziehungsstress?



In der ersten von zehn Folgen sind Aaron und Johanna zu Gast bei Jenny (25). Ihr Verlobter Sami (32) ist ein leidenschaftlicher Schnäppchenjäger und neigt dazu, sein Geld zum Fenster hinaus zu werfen. Jenny ist total genervt, weil Sami dafür regelmäßig sogar die gemeinsame Urlaubskasse plündert.



Vier Grills, Schaufensterpuppen, Kicker, diverse Elektrogeräte, Kleidung und Accessoires sind nur ein Teil von Samys Dingen, die 90 Prozent des Platzes im Haus in Beschlag nehmen. Für Jennys Sachen bleibt nur das kleine Gästezimmer. Sie ist mit ihrer Geduld am Ende und wünscht sich von Sami endlich mehr Platz.



Aber sind die zu verkaufenden Schnäppchen von Sami überhaupt interessant für Händler? Wird genug geboten, um Sami mit einem guten Erlös davon zu überzeugen, sich von seinen vermeintlichen Schätzchen zu trennen?



"Dein Krempel oder ich!" wurde von Imago TV produziert.



Ausstrahlung ab Montag, 20. November, um 15:00 Uhr bei RTL II



