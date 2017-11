Mainz (ots) -



In Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel finden derzeit in Hamburg, Niedersachsen und Berlin Dreharbeiten zu dem Film "Systemsprenger" statt. Im Mittelpunkt des Dramas von Nora Fingscheidt, die sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führt, steht ein neunjähriges Mädchen (Helena Zengel), mit dem alle pädagogischen Systeme überfordert sind. In weiteren Rollen sind Albrecht Schuch, Gabriela M. Schmeide, Lisa Hagmeister und andere zu sehen.



Benni, heißt eigentlich Bernadette (Helena Zengel). Aber wehe, jemand nennt sie so! Das zarte Mädchen mit der wilden Energie ist das, was man im Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Wo sie hinkommt, fliegt sie wieder raus - und legt es auch darauf an. Jugendamtsmitarbeiterin Frau Bafané (Gabriela M. Schmeide) versucht alles, um ein dauerhaftes Zuhause für die Neunjährige zu finden, mithilfe von Anti-Gewalt-Trainer Micha (Albrecht Schuch) greift sie zu ungewöhnlichen Methoden, um Benni eine bessere Eingliederung zu ermöglichen. Aber Benni will nur eins: wieder bei Mama wohnen. Doch ihre Mutter Bianca (Lisa Hagmeister) hat Angst vor ihrer eigenen Tochter.



"Systemsprenger" ist eine Produktion der Weydemann Bros. GmbH, Kineo Filmproduktion und Oma Inge Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Redaktion hat Burkhard Althoff. Gedreht wird bis 20. Dezember 2017 und vom 17. Januar bis 2. März 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



