Michelangelos "David" ist aus ihm geschaffen, aber auch manche moderne Moschee: Marmor aus dem italienischen Carrara wird seit über 2000 Jahren für bedeutende Kunstwerke verwendet. Jetzt steht die Branche unter Reformdruck.

Seit Jahrhunderten fasziniert der weiße Marmor aus dem italienischen Carrara vor allem Künstler und Mächtige. Julius Cäsar bevorzugte ihn, Renaissance-Genie Michelangelo schuf seinen "David" aus ihm, die Säulen-Kolonnaden am Petersplatz erstrahlen in dem Marmor aus der Toskana. Ebenso moderne Bauwerke wie das Opernhaus in Oslo oder die Scheich-Said-Moschee in Abu Dhabi. "Unser Marmor ist Stein gewordenes Licht", sagen die Einwohner stolz über ihren berühmten Marmor.

"Carrara-Marmor hat Anhänger in aller Welt", findet Erich Lucchetti, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Confindustria in der Provinz Carrara und selbst Marmorunternehmer. "Wir sind gut darin, unsere Produkte zu verkaufen - sogar gegen die Konkurrenz des chinesischen und indischen Marmors." Selbst während der Rezession nach der globalen Finanzkrise 2008 habe der Sektor nicht gelitten.

Fast eine Million Tonnen Marmor wurden allein 2016 in Blöcken aus den etwa 80 Steinbrüchen in Carrara gezogen, darunter 150 000 Tonnen der Topqualität "statuario". Der Industriezweig beschäftigt nach Zahlen von Confindustria mehr als 4400 Menschen.

Doch eines der erfolgreichsten italienischen Nischengeschäfte gerät unter Druck, sich zu erneuern - und sauberer zu werden. Hinter diesem Ruf steht vor allem der Bürgermeister von Carrara, der vor seiner überraschenden Wahl im Juni als Umweltaktivist und ehrenamtlicher Mitarbeiter einer katholischen Kirchengemeinde ...

