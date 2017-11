IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM gibt die Mitarbeit von Casey Houwelings und Peter Cummings als Gewächshausexperten bekannt

Vancouver, B.C., 16. November 2017 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) freut sich bekanntgeben zu können, dass PUF VENTURES Australia (PUFA") Casey Houwelings und Peter Cummings als Gewächshausexperten für sein Northern River Projekt, ein 1,2 Millionen Quadratfuß (111.500m2) großes Gewächshaus zwecks Anbau von medizinischem Cannabis im Nordosten von New South Wales verpflichtet hat. Houwelings und Cummings werden an der Entwicklung und am Bau des umweltverträglichen und fortschrittlichen Gewächshauses der letzten Generation für den Anbau von medizinischem Cannabis beteiligt sein.

Wir freuen uns über die Mitarbeit von Casey Houwelings und Peter Cummings an unserem Northern Rivers-Projekt für den Anbau von medizinischem Cannabis, sagte Michael Horsfall, CEO von PUF Ventures Australien. Dadurch wird ein innovativer Ansatz für den Bau eines Aufzuchtkomplexes für medizinisches Cannabis möglich, der zu den weltweit größten gehört und als fortschrittlich konzipiertes Gewächshaus unter der Leitung von Casey und Peter stehen wird. Ihr Know-how wird zu einem der effizientesten und umweltverträglichsten Konzepte auf der Erde beitragen, denn unser Bestreben ist die Realisierung von Cannabis mit weltweit unübertroffener Qualität zum geringstmöglichen Preis. Wir glauben, dass das natürliche Sonnenlicht gemeinsam mit fortschrittlichen Anbaumethoden ein bedeutender Vorteil sein wird und uns erlaubt, die Bedingungen in der schönen Grafschaft Richmond Valley Shire in der nördlichen Talregion Australiens zu verbessern.

Mr. Houwelings ist Vorsitzender eines der weltweit technisch fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Gewächshausbetriebe - die Houweling-Unternehmensgruppe. Derzeit überwacht er den erfolgreichen Betrieb von drei groß angelegten Gewächshäusern in Kalifornien, Utah und British Kolumbien. Im Laufe seiner Karriere hat er erfolgreich geistiges Eigentum für die Gewächshausindustrie entwickelt, das die Kosten gesenkt, die Erträge verbessert und den höchsten Produktstandard erreicht hat.

Mr. Houwelings wird die in Kanada und den USA im Treibhausanbau gemachten Erfahrungen in Bezug auf kommerzielle Verfahren und Methoden einfließen lassen und im Northern Rivers Projekt für medizinisches Cannabis zur Anwendung bringen.

Mr. Cummings wird weltweit als führend in der Entwicklung von Gewächshausprojekten anerkannt. Bis 2010 war er kanadischer Wirtschaftsprüfer und bis 2012 Finanzchef der Houweling-Unternehmensgruppe. Herr Cummings arbeitete mehr als 20 Jahre mit Herrn Houwelings zusammen. Beide sind gegenwärtig bei einigen Cannabisunternehmen in Kanada tätig und werden ausschließlich für PUFA in Australien arbeiten.

Projekt Northern Rivers

Das Projekt Northern Rivers ist ein Joint Venture zwischen PUF Ventures, PUF Ventures Australia und MYM Nutraceuticals zur Errichtung eines 1,2 Millionen Quadratfuß (111.500m2) großen Gewächshausbetriebs in einem 27 Hektar großen Landpaket in der Nähe der Stadt Casino im Norden von New South Wales (Australien). Nach Fertigstellung des Projekts wird das Gewächshaus einer der technisch fortschrittlichsten und umweltverträglichsten Cannabisbetriebe weltweit sein und ein groß angelegtes Gewächshaus, Produktions- und Verarbeitungsanlagen sowie Bürogebäude für den Anbau, die Herstellung und Verarbeitung von medizinischem Cannabis und verwandten Erzeugnissen in Australien umfassen. Die erste Phase des Projekts wird etwa 300.000 Quadratfuß (27.900m2) umfassen und somit das größte Gewächshaus Australiens für den Anbau von medizinischem Cannabis sein.

Über MYM:

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfolgt zwei Produk-tionsprojekte in Quebec, die nach ihrer Fertigstellung mehr als 1,5 Millionen Quadratfuß (139.354,56 m²) Produktionsfläche bieten. MYM ist ebenfalls Partner in einem Projekt mit 111.500m2 Produktionsfläche (Northern Rivers Project) in New South Wales, Australien. Australien ist ein vielversprechender neuer Markt, der Cannabis kürzlich leglisierte; MYM nimmt dort eine bahnbrechende führende Stellung ein. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

