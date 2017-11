Liebe Leser,

die US-Inflationsdaten per Monat Oktober fielen teilweise besser aus als erwartet. Das betrifft vor allem die Kerninflation. Diese ist im Oktober und im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % gestiegen. Die Erwartung lag bei 1,7 %. Die Inflation stieg wie erwartet um 2 %. Die Daten waren positiv für die Entwicklung des US-Dollars. Der US-Dollar Index gewann im Anschluss an Wert und die Erholung könnte sich weiter fortsetzen. Dementsprechend wird auch der Goldpreis in seiner Erholung ... (David Iusow-Klassen)

