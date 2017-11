Von Sarah Nassauer and Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Der Handelskonzern Wal-Mart hat im vergangenen Quartal trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Den Ausblick für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr per Ende Januar hob die Wal-Mart Stores Inc dennoch an. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 4,4 Prozent.

Dank einer höheren Kundenfrequenz, eines kräftigen Anstiegs im elektronischen Handel und der guten Nachfrage nach den Hurrikanen legten die Einnahmen um 4,2 Prozent auf 123,2 Milliarden US-Dollar zu. Gleichzeitig senkte Wal-Mart aber die Preise und investierte in die Renovierung seiner Filialen und den Online-Handel. Zudem hat das E-Commerce-Geschäft niedrigere Margen. Der Gewinn ging im Quartal auf 1,75 Milliarden Dollar oder 58 Cent je Aktie zurück, von 3,03 Milliarden oder 98 Cent je Anteil im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn erreichte 1 Dollar je Aktie. Von Thomson Reuters befragte Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 97 Cent je Anteil bei Einnahmen von 121 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Konzern, der rund die Hälfte seiner Einnahmen auf dem Heimatmarkt USA mit Lebensmitteln erzielt, wies einen Anstieg der vergleichbaren Umsätze ohne Kraftstoff um 2,7 Prozent aus. Das war deutlich mehr als von Consensus Metrix befragte Analysten mit 1,8 Prozent erwartet hatten. Das Lebensmittelgeschäft habe im vergangenen Quartal das stärkste Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis in mehr als fünf Jahren verzeichnet, teilte Wal-Mart mit. Es ist das 13. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum.

Darüber hinaus steht Wal-Mart kurz vor der Beilegung einer jahrelangen Ermittlung wegen mutmaßlicher Bestechung im Ausland. Der Konzern kündigte im Zusammenhang mit der Einigung die Buchung einer Rückstellung von 283 Millionen Dollar an. Die Gespräche mit dem Justizministerium seien "fortgeschritten".

Im aktuellen Geschäftsjahr 2017/18 erwartet Wal-Mart jetzt einen Gewinn bereinigt um Sonderposten von 4,38 bis 4,46 Dollar. Bislang hatte der Konzern ein Ergebnis in der Spanne von 4,30 bis 4,40 Dollar angepeilt.

