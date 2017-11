Bad Marienberg - Nach zwei Streiktagen an der Universitätsklinik Düsseldorf und an den Kliniken Region Hannover zieht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ein gemischtes Fazit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di: Einerseits sei die Beteiligung an den Streiks erfreulich und sende ein klares Signal an die Arbeitgeber.

Den vollständigen Artikel lesen ...