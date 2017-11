Statt auf Prognosen setzt Veritas auf einen systematischen Ansatz. Mit Erfolg: In 2017 laufen alle Fonds des Hauses positiv. Gleichzeitig werden die Nerven geschont, denn die Volatilität ist niedriger als bei den meisten Mitbewerbern.

Das Jahresende naht und damit wird traditionell die Zeit der Rück- und Ausblicke eingeläutet. Interessant wäre in so einer Rückschau einmal die Kategorie "Nichteingetroffene Prognosen". Ganz oben in dieser Liste wären in diesem Jahr die Dollar/Euro-"Spekulanten" vertreten. Im November 2016 zitiert Focus etwa die Deutsche Bank unter dem Titel "Währungs-Absturz steht bevor", mit der Prognose, der Euro wird Ende 2017 weniger Wert sein als der Dollar. Als Grund wurden die Ankündigungen des (damals) frisch gewählten US-Präsidenten Donald Trump herangezogen, er wolle massiv in die Infrastruktur investieren. Es kam doch anders als gedacht: Das Wirtschaftswachstum in Europa und vor allem in Deutschland sorgte dafür, dass der Euro ein Jahr nach der Prognose bei 1,18 US-Dollar liegt. Von einer Parität oder einer Unterschreitung des Dollars ist momentan nichts zu sehen, das Gegenteil ist der Fall.

