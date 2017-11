Simbabwes Präsident Robert Mugabe ist nach dem Militärputsch abgesetzt. Auch wirtschaftlich geht Simbabwe durch turbulente Zeiten. Für deutsche Unternehmen hat die wirtschaftliche Bedeutung des Landes stark abgenommen.

Der Militärputsch stürzt Simbabwe in Chaos. Nach den turbulenten Stunden beschäftigt das Land nun die Frage der Nachfolge von Präsident Robert Mugabe. Der 93-Jährige wollte sich nächstes Jahr für eine weitere Amtszeit als Präsident bewerben, für seine Nachfolge hatte er schon Gattin Grace (52) aufgebaut. Doch nachdem ihm seine alten Weggefährten der Armee einen Strich durch diese Rechnung gemacht haben, droht die Situation zu eskalieren.

Beobachter mutmaßen, dass die Streitkräfte dem langjährigen Stellvertreter Emmerson Mnangagwa, den Mugabe zuvor abgesetzt hatte, den Weg zur Macht ebnen wollen, doch Mugabe will Insidern zufolge nicht nachgeben. Er bestehe darauf, seine Amtszeit als Präsident zu vollenden, verlautete politischen Kreisen zufolge aus dem Umfeld Mugabes. Auf den Straßen der Hauptstadt Harare herrscht bislang weitgehend eine angespannte Ruhe. Vertreter der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) wollen sich am Donnerstag in der botsuanischen Hauptstadt Gaborone treffen, um über die Krise zu diskutieren.

Doch nicht nur politisch wäre ...

