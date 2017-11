Von Ben Leubsdorf und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der zweiten Woche nacheinander gestiegen, bleibt aber weiter in der Nähe historisch niedriger Niveaus. Sie erhöhte sich im Vergleich zur Vorwoche auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 249.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für die Woche per 11. November dagegen einen Rückgang auf 235.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 239.000 bestätigt.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt stieg gegenüber der Vorwoche um 6.500 auf 237.750.

In der Woche zum 4. November erhielten 1,86 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 44.000 und markierte zugleich den niedrigsten Wert seit Dezember 1973.

