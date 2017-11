München (ots) - Sie gehören zum Urgestein der ARD-Serie "Sturm der Liebe": Am Dienstag setzen Hildegard und Alfons Sonnbichler ihre traute Zweisamkeit als Serien-Ehepaar aufs Spiel, wenn die Schauspieler Antje Hagen und Sepp Schauer miteinander in den Quiz-Wettstreit treten. Ob Moderator Kai Pflaume einen Ehestreit verhindern kann?



Die neue Woche startet zunächst höchst amüsant, wenn die Comedians Konrad Stöckel und Chris Tall zum fröhlichen Raten bei "Wer weiß denn sowas?" antreten.



Am Mittwoch wird es sportlich, wenn die Leichtathleten Frank Busemann und Christian Schenk gegeneinander um den Sieg kämpfen.



Am Donnerstag suchen dann "Mutter Beimer" aus der "Lindenstraße", Marie Luise Marjan, und der Kölner "Tatort"-Kommissar Freddy Schenk, Dietmar Bär, nach den richtigen Antworten auf amüsante und skurrile Fragen aus 12 Kategorien.



Wie immer unterstützen die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton ihre prominenten Mitstreiter bei der Beantwortung von oftmals alltagstauglichen Fragen, wie dieser hier:



Womit lässt sich ein Einkaufswagen mit Münzschlitz ohne Euro oder Einkaufschip trotzdem nutzen?



a) Kronkorken oder b) zusammengefalteter Fünfeuroschein oder c) runder Haustürschlüssel



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 20. bis 24. November 2017 im Überblick: Montag, 20. November - die Comedians Konrad Stöckel und Chris Tall Dienstag, 21. November - die Schauspieler Antje Hagen und Sepp Schauer Mittwoch, 22. November - die Leichtathleten Frank Busemann und Christian Schenk Donnerstag, 23. November - die Schauspieler Marie Luise Marjan und Dietmar Bär Freitag, 24. November - Wintersport



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste.



