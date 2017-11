FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit dem Einstieg des Finanzinvestors Cerberus, der bereits an der Commerzbank beteiligt ist, lebten wieder Fusionsfantasien auf, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Donnerstag. Er selbst rechnet angesichts der laufenden Restrukturierungen kurz- bis mittelfristig nicht mit einem Zusammenschluss. Auf lange Sicht wäre eine solche Transaktion aus politischen Gründen noch am wahrscheinlichsten./gl/stb

Datum der Analyse: 16.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0195 2017-11-16/15:14