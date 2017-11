Donnerstagabend stellt Tesla mit dem "Semi Truck" seinen ersten Elektro-Lkw vor. Elon Musk hat dabei eine bestimmte Zielgruppe im Visier. Doch eines ist anders als bei Teslas E-Autos: Die Konkurrenz ist längst da.

Elon Musk gibt sich - wie immer - viel Mühe. Er will seine Produkte möglichst attraktiv anpreisen, Begehrlichkeiten wecken. So verwunderte es kaum, als er vor der nächsten Produktvorstellung an diesem Donnerstag twitterte: "Das wird euren Verstand aus eurem Schädel in eine andere Dimension pusten." Bereits früher hatte er geschrieben, das neue Produkt sei "unwirklich" und ein echtes "Biest".

Einzig: Der Tesla-Chef beschreibt damit keinen neuen Elektro-Sportwagen, sondern einen Lkw. Mit Elektroantrieb, versteht sich.

Ein Lastwagen von einem Autobauer, der bislang vor allem exklusive Limousinen und SUV verkauft? Dazu von einem Unternehmen, das mit dem komplexen Produktionsstart des Massenmodells Model 3 vor einer großen Belastungsprobe steht?

Nach Einschätzungen von Experten könnte der "Semi Truck", wie die Lkw-Zugmaschinen in den USA genannt werden, das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt sein. "Gerade für den E-Lkw scheint die Firma weniger auf die Zukunft zu wetten als eine echte Nische am Markt zu bedienen", sagt Axel Schmidt, der bei der Unternehmensberatung Accenture global für das Automotive-Geschäft verantwortlich ist, "immerhin hat man bei der Entwicklung ja wohl eng mit Logistikfirmen zusammengearbeitet."

Schafft der Tesla-Truck fast 500 Kilometer?

Bereits im vergangenen Jahr hatte Musk als Teil seines "Masterplans" angekündigt, dass Tesla sich nicht nur auf Pkw beschränken, sondern auch mit Lastwagen und Bussen den Waren- und Personentransport revolutionieren wolle. Seitdem war es angesichts der Model-3-Probleme ruhig um das Lkw-Projekt geworden - lediglich mit zwei Verschiebungen des Präsentationstermins hatte der "Semi" wieder Schlagzeilen gemacht.

Abgesehen von den vollmundigen Twitter-Ankündigungen seines Chefs hat sich Tesla bei harten Fakten sehr bedeckt gehalten. Offiziell hat sich das kalifornische Unternehmen bis heute noch nicht zu Eckdaten wie Reichweite, Nutzlast oder Preis geäußert. Im August zitierte die Nachrichtenagentur Reuters Scott Perry, Manager des Nutzfahrzeugvermieters und Logistikkonzerns Ryder, mit der Aussage, Tesla werde mit einer Batterieleistung von 200 bis 300 Meilen (320 bis 480 Kilometer) an den Start gehen. Er bezog sich auf Gespräche, die er mit Vertretern von Tesla zu Beginn des Jahres geführt habe.

Mit den klassischen Semi-Trucks, ...

