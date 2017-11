ROUNDUP: Volkswagen beschleunigt Absatzwachstum im Oktober

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern gewinnt bei den Auslieferungen ungeachtet der Aufarbeitung des Dieselskandals immer mehr an Fahrt. Für Oktober meldete Europas größter Autobauer ein Absatzplus im Jahresvergleich von 8,2 Prozent auf 940 800 Fahrzeuge, wie er am Donnerstag mitteilte. In den ersten zehn Monaten ergab sich ein Zuwachs von 3,2 Prozent. Ausgeliefert wurden gut 8,7 Millionen Fahrzeuge.

'FAZ': Deutsche Börse könnte noch am Donnerstag über neuen Chef entscheiden

FRANKFURT - Die Besetzung des Chefpostens bei der Deutschen Börse könnte jetzt ganz schnell gehen. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) ist für diesen Donnerstag ein entsprechender Vorschlag für den Personalausschuss des Aufsichtsrats vorbereitet worden. Anschließend solle auf der Sitzung des Aufsichtsrats die Personalie beschlossen werden. Danach folge die Pflichtmitteilung an die Börse, schreibt das Blatt am Donnerstag.

ROUNDUP: Siemens informiert über Jobabbau - Kritik von IG Metall

MÜNCHEN - Die Siemens -Führung hat am Donnerstag die Betriebsräte über die anstehenden Einschnitte in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte informiert. Am Vormittag kamen Mitglieder des Managements mit den Arbeitnehmervertretern im Wirtschaftsausschuss des Konzerns zusammen. Bereits seit Wochen wird über die Streichung mehrerer tausend Stellen sowie mögliche Werksschließungen und

BayernLB will Auslandsgeschäft ausbauen

MÜNCHEN - Nach dem Ende des EU-Beihilfeverfahrens will sich die bayerische Landesbank wieder stärker im Ausland engagieren. Geplant sei ab dem kommenden Jahr eine "maßvolle Ausweitung der internationalen Aktivitäten in ausgewählten Zielmärkten", erklärte die BayernLB am Donnerstag bei der Vorlage ihrer Zwischenbilanz in München. Die Bank betonte jedoch, dass dadurch das Risikoprofil nicht verändert werden solle. Es gebe bereits Kooperationen etwa bei Handelsfinanzierungen in Asien.

Wal-Mart erhöht Prognose und wächst stärker als erwartet

BENTONVILLE - Der US-Handelsriese Wal-Mart hat vor dem Start des wichtigen Weihnachtsgeschäfts seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte sich nun auf 4,38 bis 4,46 US-Dollar belaufen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Bislang hatte die Spanne 4,30 bis 4,40 Dollar umfasst.

Chefs von Uniper und Fortum treffen erstmals zusammen

DÜSSELDORF - Mitten im Übernahmestreit zwischen dem deutschen Energiekonzern Uniper und dem finnischen Kaufinteressenten Fortum sind die Chefs der beiden Unternehmen einen Schritt auf einander zugegangen: Klaus Schäfer von Uniper und sein Fortum-Pendant Pekka Lundmark haben sich erstmals persönlich getroffen. "Es war ein konstruktives Gespräch", sagte ein Uniper-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. Man sei übereingekommen, den Austausch über die künftige Beziehung zwischen Uniper und Forum zu starten.

ROUNDUP 2: BGH stärkt Rechte von überschuldeten Riester-Sparern - nicht pfändbar

KARLSRUHE - Wer wegen Überschuldung in einer Privatinsolvenz steckt, muss nicht um seinen Riester-Renten-Vertrag fürchten. Voraussetzung ist nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) allerdings, dass staatliche Zulagen gezahlt wurden. Außerdem dürfen die Altersvorsorgebeiträge den Höchstbetrag nicht übersteigen. Ansprüche aus einem solchen Vertrag seien nicht übertragbar, begründete der für Insolvenzrecht zuständige IX. Senat am Donnerstag in Karlsruhe die Entscheidung. Somit könnten sie auch nicht gepfändet werden (IX ZR 21/17).

ROUNDUP: Rotterdam und Antwerpen ziehen davon - Hamburger Hafen stagniert

HAMBURG - Der Hamburger Hafen fällt im Containerumschlag gegen die Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen weiter zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen 6,8 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Hamburger Kaikanten, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Donnerstag in der Hansestadt mit. Das waren 0,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

ROUNDUP: Alnatura hat Trennung von dm-Kette verkraftet

FRANKFURT - Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura hat die Trennung von seinem einst wichtigsten Handelspartner dm nach eigenen Angaben endgültig bewältigt. Der Umbau des Unternehmens mit mehr eigenen Geschäften und zusätzlichen Handelspartnern im In- und Ausland sei nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen, sagte Alnatura-Chef Götz Rehn am Donnerstag in Frankfurt. Im laufenden Geschäftsjahr zeichneten sich wieder zweistellige Wachstumsraten ab. Auch das Online-Geschäft soll intensiviert werden.

Lebensversicherer Prudential legt weiter kräftig zu

LONDON - Gute Geschäfte in Asien, den USA und Europa halten den britischen Lebensversicherer Prudential im Aufwind. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen seinen Gewinn aus dem Neugeschäft im Vergleich Jahresvergleich um 26 Prozent auf fast 2,5 Milliarden britische Pfund (2,8 Mrd Euro) steigern, wie Konzernchef Mike Wells am Donnerstag zum Start des Investorentags in London berichtete. Das lag auch am britischen Pfund, das seit dem Votum für den EU-Austritt des Landes kräftig an Wert verloren hat. Rechnet man die Schwankungen der Währungskurse heraus, hätte der Zuwachs aber immer noch 17 Prozent betragen.

Weitere Meldungen -Atommüll-Transportschiff am Zwischenlager Neckarwestheim angekommen -ROUNDUP 2/Volkswagen unter Strom: Milliarden für Chinas E-Auto-Markt -ROUNDUP/Stromausfall im Rhein-Main-Gebiet: Rettungskräfte im Dauereinsatz -Internationale Allianz für Kohleausstieg gebildet - ohne Deutschland -Streit um Elbvertiefung - Gericht zweifelt an Zulässigkeit der Klagen -Ex-'Bild'-Chef Diekmann und Lenny Fischer gründen Vermögensverwalter -Spezialschiff mit Atommüll auf dem Neckar unterwegs -ROUNDUP/Rekord: Da Vinci-Gemälde für 450 Millionen Dollar versteigert -Mischkonzern Bouygues legt kräftig zu - Optimismus für Telekomsparte

