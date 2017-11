Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Goldman Sachs rechnet damit, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im nächsten Jahr trotz der zuletzt enttäuschenden Inflation vier Mal erhöhen wird. Grund ist die sehr gute Verfassung des Arbeitsmarkts. "Die USA sind über das Vollbeschäftigungsziel der Notenbank schon hinausgeschossen, deshalb wird die Fed mit ihrem Doppelmandat die Zinsen vorbeugend erhöhen, im Gegensatz zu anderen Zentralbanken", sagte Senior Global Economist Jari Stehn bei der Euro Finance Week in Frankfurt. An den Märkten ist für 2018 gegenwärtig eine Zinserhöhung eingepreist.

Die Rendite zehnjähriger Treasuries sieht Goldman Ende 2018 bei rund 3 Prozent - verglichen mit den Leitzinsen ein schwacher Anstieg. Stehn erklärte das damit, dass Europäische Zentralbank (EZB) und Bank of Japan (BoJ) die globale Liquidität hoch halten dürften, was überall die Zinsen drücke.

Außer der Fed werden im kommenden Jahr laut Goldman Sachs die schwedische Riksbank, die Bank of Canada und die Reserve Bank of New Zealand ihre Zinsen erhöhen. "Die EZB wird ihre Zinsen bis 2019 niedrig halten und die BoJ sogar noch länger", prognostizierte Stehn.

November 16, 2017

