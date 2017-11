Basel - In den letzten Tagen ist die Bank Cler gleich zweimal ausgezeichnet worden. Einmal mit dem German Design Award für das neue Geschäftsstellenkonzept und einmal mit dem Epica Award Silber in der Kategorie «Financial Services» für den TV-Spot «Funeral».

German Design Award für das neue Geschäftsstellenkonzept

Mit dem Namenswechsel hat die Bank Cler gemeinsam mit Mint Architecture ein neues Geschäftsstellenkonzept entwickelt. Im Mai 2017 wurde die erste komplett umgebaute Geschäftsstelle an der Uraniastrasse in Zürich eröffnet. Diese «Geschäftsstelle der Zukunft» setzt bezüglich Transparenz und Offenheit neue Massstäbe. Sie verzichtet auf Schalter und herkömmliche Bankzonen. Dadurch rückt die persönliche Beratung in den Mittelpunkt und ermöglicht Beratung auf Augenhöhe.

Für das Projekt der Bank Cler wurde der begehrte German Design Award in der Kategorie ...

