Für die SPD ging es bei der Bundestagswahl in den neuen Bundesländern besonders stark bergab. Parteichef Martin Schulz will deswegen jetzt einen Ostbeauftragten benennen. Doch ganz so einfach wird das nicht.

Als SPD-Chef Martin Schulz sich kürzlich für eine "grundsätzliche Manöverkritik" auf den Weg durch die Republik machte, fand nur ein einziges der acht Dialogforen in den ostdeutschen Bundesländern statt. Rund 400 SPD-Mitglieder kamen zu der Veranstaltung in Leipzig. Mit rotem und blauem Filzstift sollten sie auf großen Pappen ihre Meinung niederschreiben und Ideen für den Erneuerungsprozess der Partei hinterlassen. "Ostdeutsche fühlen sich nicht vertreten", schrieb ein Genosse. "SPD sichtbar machen", schrieb ein anderer.

Die SPD hatte am 24. September mit Schulz als Kanzlerkandidat ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielt. Besonders stark ging es für die Partei in Ostdeutschland bergab: Dort landeten die Sozialdemokraten nur noch auf dem vierten Platz, hinter CDU, AfD und Linkspartei. Die Mitgliederzahlen in den neuen Ländern sind bescheiden. Während in Nordrhein-Westfalen noch einer von 165 Bürgern ein SPD-Parteibuch hat, im Saarland sogar einer von 55, hat es etwa in Sachsen nur noch einer von 1000. Nach Parteiangaben gibt es Wahlkreise, in denen nur noch 148 SPD-Mitglieder wohnen.

Die desolate Lage seiner Partei in Ostdeutschland ist auch Schulz nicht verborgen geblieben. "Wollen wir Volkspartei bleiben, können wir uns nicht mit Regionen abfinden, in denen die SPD nicht mehr personell und organisatorisch verankert ist", schrieb der Parteivorsitzende in seinem Entwurf für einen Leitantrag zum SPD-Parteitag im Dezember. Die SPD werde ihrem Anspruch als gesamtdeutsche politische Kraft nicht mehr gerecht. Schulz kündigte darum an, "aus den Reihen des Parteivorstandes" einen Beauftragten für die Entwicklung der SPD in Ostdeutschland zu benennen. Dessen Aufgabe sei es, ein "Zukunftsprogramm Ost" zur inhaltlichen, organisatorischen und strukturellen Neuaufstellung der SPD-Ostdeutschland zu erarbeiten, das auf einem SPD-Ost-Konvent im Herbst 2018 verabschiedet werden solle.

Die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Manuela Schwesig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...