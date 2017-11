Liebe Leser,

der Kupferpreis korrigiert seinen Aufwärtstrend in dieser Woche weiter. Alleine in diesem Jahr hat der Preis ca. 22 % an Zugewinnen verzeichnet. In 2016 stand ein Gewinn von 25 % zu Buche. Damit hatte der Preis den fünfjährigen Abwärtstrend beendet. Beide langfristigen Wochen-Durchschnitte konnten bereits überwunden werden. Für die nahe Zukunft erwarten Produzenten ein verringertes weltweites Angebot. Auch das hat den Preis unter anderem in diesem Jahr unterstützt. Doch die ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...