WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Sie habe im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Zudem ist die Produktion im September mit 0,4 Prozent stärker gestiegen als zunächst ermittelt. Zuvor war nur ein Zuwachs von 0,3 Prozent festgestellt worden.

Die Kapazitätsauslastung in der Industrie ist im Oktober höher als erwartet ausgefallen. Sie lag laut Angaben der Notenbank bei 77,0 Prozent. Erwartet wurde ein Wert von 76,3 Prozent. Im September hatte die Auslastung noch bei revidierten 76,4 Prozent (zuvor 76,0 Prozent) gelegen./jsl/jkr/stb

AXC0207 2017-11-16/15:48