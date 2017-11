Putin und Erdogan waren die größten Goldkäufer des Jahres. Die beiden umstrittensten Politiker als Nachbarn Europas kauften in den letzten Monaten zusammen rund 100 Tonnen Gold, obwohl die Finanzlage beider Länder dies eigentlich nicht herzugeben vermag. Die weitere Konsequenz:



Die größten privaten Goldkäufer sind weiterhin die Deutschen. Gleich aus welchem Grund, der geschätzte Gold-Bestand aller Deutschen dürfte sich zum Jahresende in der Größenordnung von 2.300 bis 2.380 Tonnen bewegen. Eine ganz exakte Statistik gibt es nicht, weil der private Kauf nicht erfasst wird und im Übrigen auch steuerlich damit außerhalb der Reichweite liegt. Die übrige Nachfrage nach Gold bewegt sich auf niedrigem, aber stabilem Niveau. Die geschätzten Gold-Käufe belaufen sich auf 350 bis 450 Tonnen zusammen, ohne Notenbanken und Institutionen. Größte offizielle Käufer sind Russland und die Türkei. Das erklärt zusammen die ungewöhnliche Goldmarkt-Stabilität der letzten Monate.



