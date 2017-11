FMW-Redaktion

Es läuft derzeit nicht gut für Elon Musk: immense Verluste, die sein "Baby" Tesla produziert (pro Tag verbrennt die Firma 16 Millionen Dollar; derzeit hat die Firma knapp zehn Milliarden Dollar Schulden), man produziert deutlich weniger Fahrzeuge des Model 3 als geplant, die Aktie steht nicht mehr da, wo sie einmal stand, und am Anleihemarkt sind die Junk Bonds von Tesla schwer unter Druck (siehe dazu den Artikel "Tesla: In einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale! Der Messias Elon Musk wird entzaubert..").

Glaubt man Elon Musk, sind an den derzeitigen Schwierigkeiten natürlich nicht er selbst, sondern "Dummköpfe" ("jerks") schuld, die falsche Gerüchte in die Welt setzen würden, um Tesla sterben zu lassen - also jene, die die Aktie geshortet haben: "They're jerks who want us to die. They're constantly trying to make up false rumors and amplify any negative rumors. It's a really big incentive to lie and attack my integrity. It's really awful."

Zu diesen Dummköpfen gehört auch der legendäre Short-Seller Jim Chanos, der jedoch gemeinhin ...

