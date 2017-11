EZB-Direktor Yves Mersch warnt Investoren vor Spekulationen auf größere Anleihenkäufe. Mersch erwartet eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik. Störungen an den Finanzmärkten will die EZB laut Mersch vermeiden.

EZB-Direktor Yves Mersch hat Investoren an den Finanzmärkten vor Spekulationen auf eine erneute Aufstockung der vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe gewarnt. Dies wäre angesichts der jüngsten Konjunkturerholung verkehrt, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank am Donnerstag dem Sender CNBC. "Von heute aus betrachtet gehe ich nicht davon aus, dass es für die Märkte richtig wäre, von einer weiteren Aufstockung unserer Anleihenkäufe zum Ende unseres Programms auszugehen." Die EZB ist mit ihrem Programm, das inzwischen ...

