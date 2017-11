München (ots) - geplante Themen:



Menschen mit Mission



Wie Künstler versuchen unseren Planeten zu retten



Requiem für das Nashorn



Lothar Frenz und der Schutz der Arten



Im Kampf gegen Aids



Eine filmische Hommage an die Aktivisten der ersten Stunde



Farbenrausch in XXL



Retrospektive des großen Pop-Artisten James Rosenquist



Im Kino: "Mountain" Über Schönheit und Zerstörung der Bergwelt



Im Internet unter www.DasErste.de/ttt



Moderation: Evelyn Fischer



Redaktion: Susanne Schettler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de