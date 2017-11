Siemens-Personalvorständin Janina Kugel steht vor ihrer härtesten Aufgabe: Der Konzern will Tausende Mitarbeiter entlassen, sie soll den Umbau bewältigen. Wie tickt die Frau?

Ein Freitag, Mitte November. Die Frau, auf die im Siemens-Konzern derzeit alle schauen, sitzt fernab der Münchener Konzernzentrale auf einem Berg in Österreich. Janina Kugel, Personalvorständin, ist an diesem Tag Teil eines Panels im Ice Q, einer Art moderne Skihütte aus hellem Holz und viel Glas auf 3048 Meter Höhe in der Nähe von Sölden in Tirol. Draußen liegt der Schnee meterhoch, durch die Glasfront geht der Blick Richtung Italien. Drinnen sind hochrangige Vertreter aus der deutschen Konzernwelt zusammengekommen, um beim Giga-Gipfel die Folgen der Digitalisierung zu diskutieren.

Doch auch hier, vor romantischer Bergkulisse, muss Kugel Fragen zum Umbau in der Siemens-Kraftwerkssparte beantworten. Geduldig erklärt sie die Verwerfungen im Markt für große Kraftwerksturbinen. Gerade noch zu einem Viertel sind die Kapazitäten des Siemens-Konzerns in diesem Geschäft ausgelastet. "Da sind Anpassungen unvermeidlich, so schwer das auch ist", sagt Kugel. Sie kann in diesen Tagen scheinbar hinfahren, wo sie will. Dem großen, alle Diskussionen beherrschenden Thema in ihrem Konzern entkommt sie offenbar nicht.

In den Tagen zuvor war aus der Konzernspitze durchgesickert, Siemens werde möglicherweise Turbinenwerke in strukturschwachen Regionen wie Ostsachsen verschonen. Stattdessen könnten Aktivitäten, etwa aus Berlin, dorthin verlagert werden. Kugel hat das irritiert. "Mit mehrfachem Stirnrunzeln" habe sie die Äußerungen zur Kenntnis genommen, sagt sie.

Inzwischen ist klar: Nach 2013, als Kaeser an die Siemens-Spitze rückte, steht der Technologieriese erneut vor einem großen Umbau. Mehrere Tausend Arbeitsplätze in der Kraftwerkssparte werden die Münchner im In- und Ausland streichen, die Turbinen-Werke in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen werden.

Die Kapazitäten in der Turbinenfertigung sind gerade noch zu einem Viertel ausgelastet, seitdem mehr erneuerbare Energien als Gaskraftwerke nachgefragt werden. "Es war mit Ansage", sagt ein ehemaliger hochrangiger Siemens-Manager, der die Entwicklung über Jahre verfolgt hat, "die Politik hat die Weichen so gestellt."

Jetzt ist es an Kugel, den Abbau zu managen. Von Kaeser bekommt sie Vorschusslorbeeren. "Ich habe volles Vertrauen in Frau Kugel", sagt er, "sie wird die Verhandlungen von Firmenseite führen." Es wird ein Härtetest für die Frau, die vor 16 Jahren zu Siemens kam. Kugels erste große Bewährungsprobe und eine Aufgabe, um die sie sicherlich nicht zu beneiden ist.

Gut möglich, dass sie das Zeug dazu hat. "Sie ist das Gegenteil einer kühlen Technokratin", sagt ein langjähriger Weggefährte. Bei der früheren Siemens-Lichttochter Osram, wo Kugel von 2012 bis 2013 die Personalabteilung leitete, ist sie immer noch "hoch angesehen und bestens beleumundet", sagt ein hochrangiger Osram-Manager.

Immer wieder gegen die Wand

Kugel, 47, hat in Mainz und Verona Volkswirtschaftslehre studiert. Eigentlich wollte sie zu den Vereinten Nationen, heuerte nach ihrem Abschluss aber zunächst bei der Unternehmensberatung Accenture an und wechselte vier Jahre später, im Jahr 2001, schließlich zu Siemens. 2009 schickte sie der Konzern als Personalleiterin für drei Jahre nach Italien. Nach ihrem Intermezzo bei Osram kehrte Kugel 2013 an den Wittelsbacher Platz zurück. Zwei Jahre später berief Kaeser sie in den Vorstand.

Jüngster Vorstand des Technologiekonzerns war sie da, verantwortlich für rund 350.000 Mitarbeiter rund um den Globus. Ihre Karriere führt Kugel auf Beharrlichkeit, auch ein gehöriges Maß an Sturheit zurück. "Immer wieder gegen die Wand anrennen", sagt sie, "irgendwann kommt man durch." Reinhängen müsse man sich, kämpfen, auch wenn es manchmal wehtue.

In ihrer neuen Position findet sie rasch ihre Themen: Diversität, Frauenförderung, neue Arbeitsmodelle. Und Kugel vertritt sie mit Verve. "Ich bin schwarz, eine Frau und habe in Ländern gelebt, in denen man damit diskriminiert wird", sagte Kugel kürzlich.

Als Kind, gerade fünf Jahre alt, kam sie auf dem Heimweg vom Kindergarten an einem Bolzplatz vorbei. Sie blieb stehen und war sich sicher, die Kinder würden sie zum Mitspielen auffordern. Tatsächlich unterbrachen sie ihr ...

