UnternehmensprofilIBM (International Business Machines), in den USA auch als "Big Blue" bekannt, ist einer der weltweit größten Anbieter aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und eBusiness-Lösungen. Das Unternehmen befasst sich dabei mit dem gesamten Spektrum an Computersystemen, Mikroelektronik, Netzwerken, Software und Speichertechnologien, so dass man seinen Kunden eine nahezu vollständige Produktpalette in Sachen Informationstechnologie anbieten kann. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Dienstleistungen und Produkte im Direktvertrieb, Online sowie über Vertriebspartner an. Kunden sind dabei in erster Linie Klein- und Großunternehmen sowie Institutionen aus Geschäftsbereichen wie der Auto-, der Chemie-, der Elektronik-, der Finanz- und der Luftfahrtindustrie sowie Schulen und Universitäten.Obwohl IBM - wie man es heute kennt - bereits am 16. Juni 1911 gegründet wurde (hervorgegangen aus der...

