Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unterhändler eines möglichen Jamaika-Bündnisses haben sich laut Berichten auf einen Abbau des Solidaritätszuschlages in drei Schritten geeinigt. "Der Solidaritätszuschlag wird schrittweise abgebaut", heißt es in den Verhandlungsunterlagen, mit denen am Donnerstagabend die finalen Sondierungsgespräche beginnen sollen, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) schrieb. Auch die Bild-Zeitung berichtete, nach ihren Informationen werde "der Solidaritätszuschlag schrittweise abgebaut". Bis wann dies erfolge, sei aber "noch unklar".

Vorgesehen sind demnach drei Etappen. In einem ersten Schritt sei geplant, alle Einkommen bis zu einer bestimmten Höhe "mit einem entsprechenden Freibetrag vom Solidaritätszuschlag" freizustellen, so die SZ. Bis zu welchem Einkommen er gelten solle, sei noch offen. Für einen bestimmten Prozentsatz "aller bisherigen Zahler im unteren und mittleren Einkommensbereich" falle der Soli damit "vollständig weg, alle anderen zahlen weniger". In einem zweiten Schritt solle der Freibetrag angehoben werden, in einem dritten Schritt werde "der Solidaritätszuschlag für alle vollständig abgeschafft".

Strittig sei, ob der zweite und dritte Schritt gegenfinanziert werden. Die Grünen forderten eine Gegenfinanzierung, die "verteilungspolitisch neutral erfolgen" solle. "Für obere Einkommen soll der Soli erst in einem letzten Schritt gestrichen werden", schrieb auch Bild. Die Jamaika-Sondierer einigten sich laut dem Blatt auch auf den Finanzspielraum. Nach neuen Zahlen des geschäftsführenden Finanzministers Peter Altmaier (CDU) betrage er für vier Jahre 45 Milliarden Euro. Bisher waren 30 Milliarden Euro genannt worden. Der Soli-Abbau kostet rund 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Jamaika-Parteien wollen am Abend die Schlussrunde ihrer Sondierungen beginnen. Dafür haben sie ihre bisherigen Verhandlungsergebnisse laut der Nachrichtenagentur AFP in einem mehr als 60-seitigen Papier zusammengefasst. "Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unserer Landes", lautet demnach der erste Satz des Dokuments. Vor der finalen Verhandlungsrunde enthält der "Ergebnis der Sondierungsgespräche" betitelte Text demnach aber noch zahlreiche eckige Klammern, in denen die Verhandler ihre Meinungsunterschiede festhalten.

Merkel fordert Kompromisse

Im Falle einer Einigung wäre das Dokument die Grundlage für einen Koalitionsvertrag von Union, FDP und Grünen. Die Parteien listeten darin ihre Vorhaben in 15 Themenfeldern von "Wirtschaft, Wohlstand, Arbeit und Steuern" bis "Haushalt und Finanzen" auf. Unter dem letzten Punkt würden etwa die vereinbarte Anhebung des Kindergeldes um 25 Euro pro Kind und die Erhöhung des Kinderfreibetrags sowie weitere Finanzvorhaben genannt.

Das Dokument in der Fassung vom Mittwoch endet laut den Angaben mit dem Satz: "Im Falle zusätzlicher finanzieller Spielräume sollen die folgenden Maßnahmen zuerst umgesetzt werden". Darauf folgten fast zwei leere Seiten. Sie zu füllen, wird Aufgabe der letzten Sondierungsrunde sein.

Union, FDP und Grüne sind mit großen Meinungsunterschieden in zentralen Fragen in den wohl letzten Verhandlungstag gegangen. Die potenziellen Partner des Jamaika-Bündnisses streiten vor allem über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz, aber auch zum Beispiel über die Verkehrspolitik. Über die Knackpunkte dürften nach allgemeiner Erwartung die Parteichefs bis tief in die Nacht ringen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich vor den Gesprächen optimistisch und sagte: "Es kann gelingen". Sie appellierte aber an alle Verhandlungspartner, Kompromissbereitschaft zu zeigen. "Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die jeweilige Situation des andern hineinversetzen müssen", sagte sie. Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt rief dazu auf, sich in die Position der anderen hineinzuversetzen. Die FDP beharrte allerdings auch vor den letzten Sondierungen auf ihrer Forderung, den Solidaritätszuschlag noch in dieser Legislaturperiode abzubauen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 10:10 ET (15:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.