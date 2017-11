München (ots) - Am 18. November wird der Boxring im Castello in Düsseldorf zu Arena: Das Königspaar im Kickboxen Marie Lang und Michael Smolik stellen sich ihren Gegnern. Die 34jährige Jessica Gladstone aus Alberta, Kanada, erhebt Anspruch auf den WM-Titel und fordert Weltmeisterin Marie Lang, die bis dato nie einen WM-Titelkampf verloren hat, heraus.



Gladstone beherrscht Muay-Thai, eine der ältesten Vollkontaktkünste, gleichzeitig Nationalsport in Thailand. In dieser harten Art zu kämpfen sieht sie ihre Chance. "Ich bin die Erfahrenere von uns beiden. Ich bin von Kanada nach Thailand umgezogen, um den WM-Titel zu gewinnen. Ich tue alles dafür", sagte die knapp 60 Kilo leichte und 1,72 Meter große Kämpferin selbstbewusst.



Es verspricht ein heißer Kampf zu werden. Die 30jährige Kickboxen-Queen Marie Lang aus München, gibt sich vor ihrem 31. Profikampf ebenfalls sehr selbstbewusst: "Ich zeige meine Leistung am Samstag im Ring. Der WM-Gürtel wird definitiv in Deutschland bleiben." Marie Lang ist eine außergewöhnliche Frau, Engel im Alltag, Biest im Ring. Ihre Leidenschaft neben dem Profisport ist ihr Beruf als Designerin. Zeitgleich zum Kampf stellt sie im November 2017 ihre erste Sportkollektion unter dem Label "royal thirteen" designed by Marie Lang, powered by Nilit®" vor.



Marie Lang hat den Vertrag mit ihrem Sponsor bis 2018 verlängert. Als Markenbotschafterin des weltweit größten Nylon 6.6 Herstellers Nilit, Israel, nutzt sie erstmals dessen Portfolio an Performance-Fasern für ihre eigene, hochfunktionelle Sport- und Trainingsbekleidung. Sie trägt im kommenden Kampf Rock und Top aus Nilit Aquarius, einem Fasermaterial, dass ihre körperliche Leistung definitiv positiv unterstützen wird.



Ihre Karriere als Weltmeisterin im Kickboxen ist noch jung: 2014 bestreitet sie den ersten Profikampf, wird Internationale Deutsche Meisterin bis 60 Kilogramm. Es folgt ein Kampf nach dem anderen: noch 2014 Europameisterin der WKU bis 60,0 kg, dann zweifache Europameisterin der WKU bis 62,5 kg. Ein Jahr später fordert sie den Weltmeistertitel heraus, gewinnt und verteidigt ihn seitdem erfolgreich in beiden Gewichtsklassen im Kickboxen mit Lowkicks, sowie Vollkontakt.



Bei der Premiere der ersten ran FIGHTING Gala in Düsseldorf treten zwei Kickboxen-Stars auf und werden die Stimmung im Publikum kräftig anheizen. Es wird eine spektakuläre WM-Verteidigungs-Nacht, übertragen ab 22:55 in SAT1 und ab 18:5 Uhr online auf ran FIGHTING. Tickets für den Event im Castello Düsseldorf gibt es auf www.eventim.de.



