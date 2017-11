Dr. David Frink scheidet aus Vorstand der GERRY WEBER International AG aus

DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Personalie Dr. David Frink scheidet aus Vorstand der GERRY WEBER International AG aus 16.11.2017 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR

Dr. David Frink scheidet aus Vorstand der GERRY WEBER International AG aus

Halle/Westfalen, 16. November 2017: Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat in seiner heutigen Sitzung der einvernehmlichen Beendigung der Vorstandstätigkeit von Dr. David Frink zugestimmt. Herr Dr. Frink wird demgemäß sein Vorstandsamt niederlegen. Das Ausscheiden von Dr. David Frink aus dem Vorstand der GERRY WEBER International AG steht nicht in Verbindung mit der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft oder eines ihrer Tochterunternehmen.

Dr. Frink wurde im Mai 2009 in den Vorstand der GERRY WEBER International AG bestellt. Der Aufsichtsrat und die Gesellschaft danken Herrn Dr. Frink für sein Engagement und die geleistete Arbeit im Sinne der GERRY WEBER Gruppe, der Mitarbeiter und Aktionäre und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Jörg Stüber interimsweise als Vorstand der GERRY WEBER International AG bestellt. Herr Jörg Stüber wird die vormaligen Vorstandsressorts Finanzen, IR, Zentraleinkauf, Compliance und IT von Herrn Dr. Frink übernehmen. Für die Ressorts Beschaffung, HR und Logistik wird zukünftig der Vorstandsvorsitzende Ralf Weber die Verantwortung tragen.

Investor Relations Kontakt: Kontakt Presse: Claudia Kellert Cornelia Brüning-Harbrecht Head of Investor Relations Head of Corporate Communications Tel: +49 (0)5201 185 8422 Tel: +49 (0)5201 185 320 E-mail: E-mail: claudia.kellert@gerryweber. cornelia.bruening-harbrecht@gerrywe com ber.com

