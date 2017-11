FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gefallen. Bis zum späten Nachmittag fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1764 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bei 1,18 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1771 (Mittwoch: 1,1840) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8495 (0,8446) Euro gekostet.

Die Risikoneigung sei wieder ein Stück weit an die Märkte zurückgekehrt, sagten Händler. Dies zeigte sich auch an den Kursgewinnen an den Aktienmärkten. Der jüngste Höhenflug beim Euro ist damit zunächst unterbrochen. Neben dem Euro geriet auch der Schweizer Franken unter Druck. Dieser wird oft als sichere Alternative betrachtet.

Noch am Mittwoch hatte der Euro mit 1,1861 Dollar den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen war der Kursanstieg des Euro nach der Veröffentlichung starker deutscher Wachstumsdaten am Dienstag unerwartet heftig ausgefallen. "Marktteilnehmer wurden auf dem falschen Fuß erwischt", kommentierte Umlauf.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse am Donnerstag für einen Euro auf 0,89183 (0,89910) britische Pfund, 133,12 (133,45) japanische Yen und 1,1686 (1,1675) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1280,00 (1282,20) Dollar gefixt./jsl/bgf/he

ISIN EU0009652759

AXC0233 2017-11-16/16:50