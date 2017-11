Baden-Baden (ots) - Sonntag, 19. November 2017 (Woche 47)/16.11.2017



22.50 (VPS 22.49) Verschwunden in Deutschland Auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen



In der großen Flüchtlingswelle waren auch zahllose Minderjährige. Viele sind in Familien untergekommen, aber tausende junge Geflüchtete sind schlicht "verschwunden". Wie kann das sein? In einem Alter, in dem deutsche Kinder und Jugendliche zur Schule gehen, sind sie aus Afghanistan oder Afrika gekommen, alleine durch die Wüste, über das Meer und viele Grenzen. Erst waren sie ihren Schleppern ausgeliefert, jetzt, in Deutschland, sind sie auf sich alleine gestellt, leicht manipulierbar, einfach auszubeuten. Einer der Verschwundenen: Mubarak aus Afghanistan. Er war in Bautzen untergebracht. Plötzlich war er weg. Ist er untergetaucht, abgehauen oder in die Fänge von Kriminellen geraten? Bei der Polizei ist er als vermisst gemeldet, doch die Behörden wissen nichts über den Jungen. Die Journalistinnen Natalie Amiri und Anna Tillack suchen nach Mubarak.



Die Recherchen führen die ARD-Reporterinnen in eine kaum für möglich gehaltene Halbwelt. Sie lernen andere Flüchtlingsjungs kennen, die versuchen, alleine zu überleben und weiter zu kommen. Ihre größte Sehnsucht ist es, irgendwann einmal irgendwo anzukommen. Auf der Suche nach dem vermissten Jungen aus Afghanistan tauchen die Autorinnen in eine Szene ein, in der Minderjährige zu Drogendealern gemacht werden. Auch islamistische Hassprediger, warnt der Verfassungsschutz, werben sie gezielt an. Und wer in den Straßen der deutschen Großstädte verloren geht, kann schnell auf dem Kinderstrich landen.



Was wird aus den verschwundenen Teenagern? Welchen Risiken sind sie ausgesetzt? Werden sie selbst zu Gefährdern? Am Ende ihrer intensiven Recherchen und vielen Reisen gelingt den Autorinnen das, was die Behörden nicht geschafft haben: Sie finden Mubarak. Auf ihrer Reise durch die gefährliche Welt der verlorenen Jungen, stoßen die Filmemacherinnen auf Missstände in Deutschland, über die keine Behörde offen sprechen will.



Samstag, 02. Dezember 2017 (Woche 49)/16.11.2017



10.45 Lust auf Backen



Weihnachtsgebäck - Kokosmakronen Erstsendung: 03.12.2011 in SWR



Plätzchen gehören zur Adventszeit wie der Schnee zum Winter. Die süßen Köstlichkeiten sind bei Groß und Klein beliebt und schmecken am besten selbst gemacht. Jedes Jahr aufs Neue wird daher in vielen Haushalten geknetet, geformt und gebacken. Auch Bäckermeister und Konditor Hannes Weber und Moderatorin Heike Greis erliegen dem Plätzchenfieber und verkürzen und versüßen sich die Vorweihnachtszeit mit traditionellen und neuen Gebäcksorten. In der Sendung "Lust auf Backen" bereiten die beiden Kokosmakronen, Schwarz-Weiß-Gebäck und Dinkelberger Kekse zu, die mit jeder Menge Profibacktipps garniert werden.



Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/16.11.2017



23.15 lesenswert



Denis Scheck im Gespräch mit Thomas Lehr und Insa Wilke



Thomas Lehr: Schlafende Sonne: Er Physiker, sie Künstlerin. Er trifft eine andere - und lässt seine Planungen vom Zufall über den Haufen werfen. Eine klassische Situation. Thomas Lehr nutzt diese Wendung, um ein großes Panorama zu entwerfen: Ein Roman, der ein ganzes Jahrhundert verständlich machen will. Thomas Lehr stand mit seinen Büchern mehrfach auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, auch mit diesem. Seine Bücher bewegen sich zwischen aktueller Naturwissenschaft, Philosophie und spannenden Erzählungen. Vielleicht setzt er sich damit manchmal zwischen alle Stühle - aber für seine Leser wagt er damit ein interessantes Erzählexperiment der Literatur von heute. Insa Wilke/Denis Scheck - Gespräch über drei Bücher der SWR Bestenliste: Die Bestenliste des SWR stellt jeden Monat zehn Bücher zusammen, die von führenden deutschen Kritikern am meisten empfohlen werden. Ein einmaliges Instrument, um sich in jeder guten deutschen Buchhandlung noch besser zurechtzufinden. Denis Scheck und Insa Wilke, beide auch als Punktrichter für die SWR Bestenliste tätig, reden über drei Bücher auf der Dezemberliste, nämlich über Yan Liankes Roman "Die Vier Bücher", den Lyrikband von Durs Grünbein, "Zündkerzen", und eine Sammlung an neu übersetzter mittelalterlicher Lyrik, die Jan Wagner und Tristan Marquardt angeregt haben: "Unmögliche Liebe" - Die Kunst des Minnesangs.



Samstag, 09. Dezember 2017 (Woche 50)/16.11.2017



10.45 Lust auf Backen



Christstollen und Cantuccini Erstsendung: 26.11.2011 in SWR/SR



Untrennbar mit der Vorweihnachtszeit verbunden ist der Christstollen. Das klassische Hefegebäck mit reichlich Butter, Rosinen, Orangeat und Zitronat hat eine lange Tradition in Deutschland. Auch in der Backstube von Bäckermeister und Konditor Hannes Weber gibt es jedes Jahr den Weihnachtsklassiker. In "Lust auf Backen" zeigt er die Christstollenzubereitung Schritt für Schritt und gibt wie immer viele Profitipps. Darüber hinaus backt er noch Cantuccini, ein traditionelles Mandelgebäck aus Italien, das nicht nur in der Adventszeit schmeckt. Moderiert wird die Sendung von Heike Greis.



Donnerstag, 14. Dezember 2017 (Woche 50)/16.11.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



00.15 (VPS 00.14) Sebastian wird Salafist Wie sich ein junger Deutscher zum Islamisten entwickelt - und wieder zurück



01.15 (VPS 01.55) Bilderkrieg Erstsendung: 16.11.2016 in SWR/SR



02.15 (VPS 02.55) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



03.45 (VPS 04.25) Marktcheck (WH von DI)



04.30 BW+RP: Die Sofa-Richter (WH von DI) Das Rechtsmagazin Erstsendung: 12.12.2017 in SWR/SR SR: Insel Ponza Erstsendung: 30.04.2010 in SWR/SR



04.40 SR: Jahresrückblick (WH)



05.15 (VPS 05.10) BW+RP: odysso - Wissen im SWR Pfusch im OP - wie können Patienten besser geschützt werden? Moderation: Dennis Wilms



05.25 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/16.11.2017



Geänderten Beitrag beachten!



09.15 (VPS 09.14) Helene Fischer - Weihnachten Das große Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern aus Wien Erstsendung: 13.12.2015 in NDR



Sonntag, 17. Dezember 2017 (Woche 51)/16.11.2017



Geänderten Beitrag beachten!



03.10 (VPS 03.09) Chuzpe - Klops braucht der Mensch! (WH) Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 05.09.2015 in Das Erste Buch: Andrea Stoll Regie: Isabel Kleefeld



Montag, 25. Dezember 2017 (Woche 52)/16.11.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



07.30 (VPS 07.29) Hochwürden drückt ein Auge zu Spielfilm Deutschland 1971 Erstsendung: 11.07.1998 in Das Erste Autor: Harald Vock Rollen und Darsteller: Pfarrer Himmelreich____Georg Thomalla Thomas Springer____Peter Weck Michael Springer____Roy Black Kapitän Jansen____Hans Tügel Barbara____Uschi Glas Bischof____Fritz Eckhardt Alfred____Heinz Reincke Jochen Kleber____Guido Wieland Bürgermeister____Erik Frey Frau des Bürgermeisters____Elisabeth Stiepl Mathilde____Elisabeth Felchner und andere Kamera: Heinz Hölscher Musik: Werner Twardy und Gerhard Heinz



09.00 (VPS 07.30) Weihnachten auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten Erstsendung: 22.12.2016 in SWR/SR



(bis 10.30 - weiter wie mitgeteilt)



