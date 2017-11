Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Oktober 2017 1'073.5 Mrd. CHF (September 2017: 1'044.5 Mrd. CHF) an. "Die bereits im September verzeichnete positive Börsenentwicklung hielt auch im Berichtsmonat an. Dies führte zu einem entsprechenden Wachstum des Schweizer Fondsmarktes. Die ...

