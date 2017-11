BEIJING/CHINA (IT-Times) - Das chinesische Internetunternehmen Bitauto Holdings Ltd. hat für einen Teil der Tochtergesellschaft Yixin Group einen Börsengang vollzogen. Die Bitauto Holdings Limited, selbst in New York gelisted, hat den Börsengang eines Teils der Aktien der Tochtergesellschaft Yixin Group...

Den vollständigen Artikel lesen ...