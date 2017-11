Der angekündigte Stellenabbau ist der wohl tiefste Einschnitt in der mehr als vierjährigen Amtszeit von Siemens-Chef Joe Kaeser. Was zu diesem Einschnitt führte.

Man muss die Zahlen einfach mal zusammenaddieren: Etwa 2600 Arbeitsplätze will Siemens in seiner Kraftwerkssparte in Deutschland abbauen. Dazu kommen nochmal 3600 im Ausland, unter anderem in den USA, außerdem 760 Arbeitsplätze in der Sparte Prozessindustrie und Antriebstechnik.

Rechnet man zu diesen fast 7000 noch die 6000 Stellen hinzu, die in den kommenden Jahren beim deutsch-spanischen Windkraft-Joint-Venture Siemens Gamesa wegfallen sollen, dann haben die Münchner binnen zehn Tagen einen Kahlschlag von fast 13.000 Jobs verkündet: Deutschlands wichtigster Industriekonzern speckt ab, und zwar massiv.

Um auf das maue Geschäft mit großen Gas- und Dampfturbinen zu reagieren, will Siemens sogar ganze Werke stilllegen. Die Fertigungen in Görlitz und Leipzig wird es wohl bald nicht mehr geben. Für viele langjährige, altgediente Siemensianer brechen harte Zeiten an - und für die Manager in München turbulente. Denn die Arbeitnehmer und die IG Metall werden ihre Wut nun auf die Straße tragen.

Vor vielen Werken dürfte es lautstarke Kundgebungen geben, möglicherweise über Wochen. Und viele Betroffene werden sich fragen: Hätte man solche tiefen Einschnitte nicht vermeiden können?

Die Konzernspitze, das muss man sagen, hat früh das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern zu den anstehenden ...

