New York - Am US-Aktienmarkt ist Erholung angesagt. Gestützt von erfreulichen Ausblicken der beiden Indexmitglieder Wal-Mart und Cisco rückte der Dow Jones Industrial am Donnerstag im frühen Handel um 0,68 Prozent auf 23'429,93 Punkte vor. Experten sehen den Markt aber weiter anfällig für kleinere Rückschläge - wie in den vergangenen Tagen, nachdem der Dow in der Vorwoche bei knapp über 23'600 Punkten eine erneute Bestmarke aufgestellt hatte.

Hilfreich war am Donnerstag auch, dass die Industrieproduktion in den USA im Oktober überraschend deutlich gestiegen war. "Der Produktionssektor vollzieht nach zwei Jahren als Sorgenkind der US-Konjunktur eine Art vorsichtiges Revival", kommentierte dies Bernd Krampen von der NordLB. Auf der anderen Seite hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im November aber deutlicher als von Experten erwartet eingetrübt.

Auch die übrigen Indizes erholten sich: Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,61 Prozent auf 2'580,18 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg sogar ...

