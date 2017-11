Wegen der drohenden Hungerskatastrophe hat die UN von Saudi-Arabien ein Ende der Jemen-Blockade gefordert. Allein eine Million Kinder sei durch Diphtherie gefährdet. Bereits jetzt hungerten sieben Millionen Menschen.

Die Vereinten Nationen (UN) haben Saudi-Arabien aufgefordert, die Blockade des Nachbarlandes Jemen aufzuheben. Sollte das Land weiterhin durch die von Saudi-Arabien geführte Allianz sunnitischer Staaten abgeriegelt werden, würden "Tausende und Abertausende unschuldiger Opfer sterben, darunter viele Kinder", erklärten die UN-Organisationen Unicef, WHO und Welternährungsprogramm am Donnerstag in Genf.

Allein eine Million Kinder sei durch die sich rasch verbreitende Diphtherie gefährdet. Würde die Blockade des Jemen nur zum Teil aufgehoben, ...

