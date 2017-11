Theodor Weimer folgt Carsten Kengeter als Chef der Deutschen Börse. Das ist eine solide, aber keine visionäre Wahl. Also das, was die Börse gerade braucht.

Seit Wochen rätselte die Frankfurter Finanzszene über die Frage, wer denn wohl Carsten Kengeter an der Spitze der Deutschen Börse folgen wird. "Es soll jetzt auch Theo Weimer im Gespräch sein", sagte ein Kenner des Finanzplatzes noch vor zwei Wochen im vertraulichen Gespräch. Und lachte.

Das sagt schon viel aus über den Mann, der nun am ersten Januar tatsächlich an die Spitze des Eschborner Dax-Konzerns rückt. An den 57-jährigen Chef der HypoVereinsbank erst mal nur wenige gedacht. Immer wieder fielen dagegen die Namen von Bankerin Dorothee Blessing, Ergo-Chef Markus Rieß, Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck und sogar abwegige Kandidaten wie der frühere Staatssekretär Jörg Asmussen und der bei Bilfinger krachend gescheiterte Ex-Ministerpräsidenten Roland Koch wurden immer mal wieder genannt.

Dass Weimer beim lustigen Kandidatenraten nur selten vorkam, hat ganz sicher nichts mit seiner Qualifikation zu tun. Ein Abgleich mit dem von Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber formulierten Stellenprofil lässt ihn sogar als logische Wahl erscheinen. Als früherer Berater und Goldman-Sachs-Banker kennt er die Finanzwelt inhaltlich und persönlich bestens, anders als Kengeter hat er die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...