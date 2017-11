Die Londoner Banken verlieren nach dem Brexit ihren EU-Zugang. Nun fordert der Bankenverband UK Finance ein Freihandelsabkommen für Finanzdienstleistungen - doch Experten zweifeln, dass die EU mitmacht.

Der Brexit-Tag ist nur noch ein gutes Jahr entfernt, und in der Londoner City wird heftig diskutiert, wie es nach dem Ausstieg aus dem Binnenmarkt weitergehen soll. Reicht es, eine Tochter in der EU zu gründen? Wie viele Mitarbeiter müssen umziehen? Und wie kommt man weiter an die europäischen Kunden ran?

Der Bankenverband UK Finance hat nun einen Vorschlag für ein Freihandelsabkommen vorgelegt. Ziel sei es, die Lizenzen der Banken und Finanzdienstleister gegenseitig anzuerkennen und bei der Aufsicht weiterhin eng zusammenzuarbeiten, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Das Abkommen soll vier Prinzipien folgen:

Nicht alle grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen müssen gleich behandelt werden: Für professionelle Finanzakteure wie Banken, Konzerne und Regierungen könnten andere Regeln gelten als für Kleinanleger und Verbraucher.

Enge Zusammenarbeit der Aufseher.

Gleicher Marktzugang für einheimische und ausländische Anbieter.

Klare Regeln für den Streitfall, die Firmen gegen einen abrupten Stopp des Marktzugangs schützen.

Das Abkommen für Finanzdienstleistungen soll Teil eines generellen Handelsabkommens zwischen der EU und Großbritannien sein. Mit dem Papier will der Bankenverband der britischen Regierung eine Grundlage für die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...