FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt merklichen Kursgewinnen haben deutsche Staatsanleihen am Donnerstag etwas nachgeben. Händler begründeten das vor allem mit der besseren Stimmung an den Börsen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 162,70 Punkte. An den beiden Vortagen war er jeweils deutlich gestiegen, weil sich die Risikostimmung spürbar eingetrübt hatte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag bei 0,38 Prozent.

Die wenigen Konjunkturdaten, die im Vormittagshandel veröffentlicht wurden, sendeten keine entscheidenden Impulse. Aus den USA kamen widersprüchliche Nachrichten. So enttäuschten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der regionale Indikator für die Region Philadelphia (Philly-Fed-Index). Positiv überraschten hingegen die Industrieproduktion und der NAHB-Hausmarktindex. /jsl/he

