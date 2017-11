Warren Buffet ist das große Vorbild von Yang Yong und tatsächlich eifert der chinesische Fondsmanager den Erfolgen des Börsengurus nach: Einer seiner Aktienfonds konnte ein Plus von mehr als 300 Prozent erzielen.

Einer der Aktienfonds von Yang Yong ist im Laufe eines Jahres um 304 Prozent gestiegen, indem er in eine Handvoll der größten chinesischen Unternehmen investierte. Der Fondsmanager sagt, das sei ein Zeichen dafür, wie weit der Markt inzwischen gekommen ist.

Der Yu Shan Xun Niu Nr. 1 verzeichnete eine der besten Entwicklungen auf dem 1,6 Billionen Dollar schweren chinesischen Privatfonds-Markt. Dabei hatte er lediglich die Aktien von nicht mehr als zehn Branchenriesen gekauft. Ein besonders glückliches Händchen bewies Yang Yong mit Investments in die in Hongkong notierten Entwickler Sunac China Holdings und China Evergrande Group, die heißesten Aktien Asiens in den vergangenen zwölf Monaten. Hinzu kamen Zugewinne mit Konsumtiteln wie Kweichow Moutai, Chinas größtem Spirituosenhersteller.

Investoren, die in chinesische Privatfonds investieren wollen, müssen mindestens ein Million Yuan anlegen (umgerechnet rund 130.00 Euro) und über ein Nettovermögen von mindestens zehn Millionen Yuan verfügen. Die Fonds haben weniger strenge Anlagevorschiften als klassische Publikumsfonds und unterliegen weniger Offenlegungsvorschriften.

Für Yang ist China zu einem erstklassigen Markt für Investments in qualitativ hochwertige und auf Konsumenten

