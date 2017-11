Wenn in der kommenden Woche der Bundestag tagt, wird in der Europapolitik nichts mehr so sein wie vor der Wahl. Die AfD will die EZB verklagen, die SPD ändert ihren europapolitischen Kurs und Jamaika ringt um eine Basis.

Die AfD hat sich gleich einen kleinen Paukenschlag ausgedacht. Wenn am kommenden Dienstag der Bundestag zusammenkommt, provoziert die neu ins Parlament gewählte Partei gleich mit ihrem ersten Antrag. Die AfD sieht die Staatsanleihen-Aufkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) als eklatanten Rechtsbruch. Die Forderung an die Bundesregierung: Sie solle "beim Europäischen Gerichtshof Klage erheben gegen sämtliche Beschlüsse des EZB-Rates seit Januar 2015".

Natürlich wird der Antrag keine Mehrheit bekommen. Aber er gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie Bundestagsdebatten über die Zukunft Europas künftig ablaufen werden: Deutlich kontroverser und unübersichtlicher als früher. Und das längst nicht nur wegen der AfD.

Nach der Wahl ist in der Europapolitik nichts mehr so wie vorher. Die Grünen müssten sich in einer neuen Jamaika-Regierung nun mit der Union abstimmen, deren Europapolitik sie jahrelang scharf kritisiert hat. Der FDP war anders als den Grünen die Europapolitik der Union nicht zu hart, sondern zu weich, die gefassten Beschlüsse in Richtung Vergemeinschaftung halten die Liberalen für gefährlich. Nun könnten sie künftig gezwungen sein, solch unliebsame Beschlüsse mitzutragen. Und dann ist da noch die SPD, die gerade in der Europapolitik einen Schwenk einleitet.

Als die SPD das letzte Mal in der Opposition war, erreichte die Euro-Krise gerade ihren Höhepunkt. Die Sozialdemokraten ...

